Pablo Chiapella confiesa en 'El Hormiguero' la curiosa forma en la que conoció a su mujer en 'LQSA'

En la noche de este martes, el actor español Pablo Chiapella visitaba el plató de El Hormiguero para presentar el último largometraje en el que ha participado, Llenos de gracia, una comedia basada en la historia real del exjugador de fútbol Valdo y su hermana Marina y que se estrena el próximo 24 de junio.

Aunque ahora ya se ha recuperado por completo, el presentador ha querido saber cómo se encontraba tras superar el Covid, con el que tuvo alguna que otra complicación. "Lo pasé y lo pasé mal, tuve una semana terrible: fiebre salvaje, perdí olfato y sabor y no podía acabar las frases... Literalmente no podía terminarlas. Miré la saturación de oxígeno en sangre y estaba en el límite. Lo recuperé al día siguiente, pero me salió urticaria", comentaba el actor con ese tono humorístico que le caracteriza.

Chiapella es nacionalmente conocido por el papel que interpreta en la serie La que se avecina, donde Amador Rivas es uno de sus protagonistas. De hecho, en Llenos de gracia, donde los niños son los protagonistas de la comedia, todos le reconocieron al instante. "Cuando me vieron aparecer empezaron a decir que ese era Amador Rivas y ya tuve que empezar a decir que era Pablo Chiapella, tengo mano con ellos y estaban encantadísimos de estar conmigo. La liaba yo más que ellos", contaba entre risas al presentador.

[La viral metedura de pata de Omar Montes al querer entregar la tarjeta de ‘El Hormiguero']

Además, el intérprete conoció a su mujer en el rodaje de esta famosa serie, pero todo se sucedió de una curiosa y sorprendente forma: "Natalia trabajaba en vestuario y me probaba toda la ropa, y es que da la casualidad de que el 'Capitán Salami' iba en tanga. Yo llegaba con ropa, me la quitaba y me los probaba, ella me decía si bien o mal. Para superar la vergüenza yo lo convertía en un chiste y en una broma".

De hecho, algo que ha provocado la risa al público del plató es que su propia hija, que ha cumplido recientemente siete años, sabe que su padre "es Amador". "En casa no le dejamos ver la serie porque no quiero que me vea en tanga todavía. Ella no entiende que yo sea actor, ella entiende el concepto de Amador. El otro día le dijo al profesor de natación: '¿sabes que mi padre es Amador?'", aseguraba entre risas.

.@Pablochape nos presenta “Llenos de gracia”, su nueva película que llega este viernes a los cines #ChiapellaEH pic.twitter.com/guKrw3ZpY9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 21, 2022

Sigue los temas que te interesan