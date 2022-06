Susanna Griso anuncia que ha dado positivo por Covid: "He caído. Llegué a pensar que era inmune"

Susanna Griso, conductora del magacín informativo matinal de Antena 3, ha anunciado en la mañana de este miércoles que ha dado positivo por Covid. Lo anunciaba a través de sus redes sociales, concretamente en su cuenta oficial de Instagram, donde ha colgado una imagen de su test.

"He resistido con una gran sobreexposición, tanto es así que llegué a pensar que era casi inmune. Definitivamente, no lo soy. Más de dos años después y con tres dosis de la vacuna, he caído", se podía leer en el texto que acompañaba a la fotografía.

La catalana ha querido tranquilizar a sus seguidores explicando que, gracias a contar con las tres dosis de la vacuna contra la enfermedad, los síntomas que está experimentando son leves. "Por suerte, y gracias precisamente a la vacuna, los síntomas son leves y espero volver pronto a la tele. Gracias por preguntar", concluía en su anuncio.

La presentadora se puso la primera dosis de la vacuna contra el Covid, ante las cámaras del programa, que acompañaron a la conductora hasta el hospital Zendal para que todos los televidentes fueran testigo de cómo se inmunizaba.

Las alarmas saltaban cuando poco antes de las 9:00 de la mañana, comenzaba Espejo Público, pero lo hacía con Roberto Brasero como presentador, y no con Susanna Griso, presentadora habitual. Sin explicar el motivo de su presencia en el magacín matinal, Brasero ha continuado con total normalidad dando toda la actualidad informativa del día.

Era finalmente la protagonista la que resolvía la duda a todos los televidentes, explicando el motivo real de su ausencia en la silla del plató de Antena 3. Todo apunta a que, hasta nuevo aviso, será el presentador de Mundo Brasero y Tu Tiempo el que tome el relevo de la catalana, hasta la recuperación de la misma o hasta que su resultado en un test sea negativo.

El contagio de rostros conocidos de la televisión ha sido algo muy común desde el inicio de la pandemia, y otros presentadores de televisión también han tenido que ausentarse por este motivo. La última en tener que dejar su puesto de trabajo era Himar González, presentadora de El Tiempo de Antena 3 en la edición de fin de semana, al dar positivo por Covid. Pero Sonsoles Ónega, Joaquín Prat o Emma García han sido otros ejemplos de esta realidad, todavía presente.

[Más información: Roberto Brasero será el sustituto de Susanna Griso en 'Espejo Público' durante Semana Santa]

Sigue los temas que te interesan