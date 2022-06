Paula Vázquez desvela por qué siempre iba en bikini en ‘La isla de los famosos’

Este martes, La Noche D, el programa presentado por Eva Soriano en el horario estelar de La 1, estuvo dedicado al mundo de los concursos de televisión. Y por ello, realizó un pequeño homenaje al mítico Un, dos, tres, de Chicho Ibáñez Serrador, reuniendo en el plató a una de sus presentadoras, Mayra Gómez Kemp, con Paula Vázquez, quien debutó en televisión como azafata del mismo.

A lo largo del encuentro, Soriano y Vázquez reivindicaron la figura de Mayra, que fue la primera mujer en todo el mundo que estuvo al frente de un concurso en horario nocturno, pues hasta entonces eso era un terreno exclusivamente masculino. “Tú y yo estamos aquí por ella”, le dijo Paula a Eva Soriano. “Nadie lo hubiera podido hacer como Mayra, ella conseguía que el público se creyese que eran cómplices de ella, cuando su cómplice era Chicho. Ella hizo algo increíble para el entretenimiento”, valoró Vázquez, quien en su debut en el Un, dos, tres fue bautizada televisivamente como Paula Bachs.

Paula también habló de otros programas en los que participó, como La isla de los famoS.O.S., la primera edición de Supervivientes que hubo en nuestra televisión y que se emitía en Antena 3. Vázquez era la encargada de estar con los concursantes desde la isla, en un papel similar al de Lara Álvarez en la actualidad, y habitualmente la veíamos presentando en bikini. Un hito que fue muy parodiado en programas de la época como HomoZapping. Pero ese look tenía una explicación bastante sencilla, que Paula comentó anoche.

Y es que tuvo problemas con el vestuario, pues le robaron la maleta, y tuvo que utilizar la ropa de sus compañeras. “Si me llegan a proponer que saliera en bikini les habría dicho que ni de broma, que contratasen a una modelo”, explicó Paula, quien recordó que trabaja en un equipo de “casi 100 personas y pasaban cosas mucho más interesantes en el equipo que entre los concursantes”.

No fue el único problema que tuvo en este reality show: como ella fue la primera mujer en presentar el concurso desde el otro lado del charco (tomó el testigo de Juanma López Iturriaga, presentador de Supervivientes con anónimos en Telecinco), el programa no contó con presupuesto para vestuario, maquillaje y peluquería para ella, y tuvo que ingeniárselas para salir bien ante la cámara. “Los masáis flipaban cuando me peinaba y me maquillaba, porque en su tribu son ellos los que se maquillan, no las mujeres”, añadió.

