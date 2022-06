Toñi Moreno afea a Susi Caramelo un chiste sobre una maquilladora de Canal Sur: "Qué desacertada"

Toñi Moreno y Susi Caramelo han protagonizado este martes un encontronazo en redes sociales. La presentadora ha decidido reprocharle públicamente a la cómica una broma de mal gusto que hizo sobre las maquilladoras de Canal Sur, ante lo que la humorista ha respondido acusando a la de Sanlúcar de no tener sentido del humor.

Todo ha sucedido a raíz de un tuit de Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía a la presidencia de la región andaluza. La diputada andaluza publicó una fotografía en la que aparecía siendo maquillada por una de las trabajadoras de la televisión pública de la región, que este lunes emitía el último debate electoral antes de los comicios del domingo 19 de junio.

"Mi madre me dice que en Canal Sur es donde más guapa me sacan. Grandes las trabajadoras de maquillaje", escribía Rodríguez, una publicación que Toñi Moreno ha compartido, aprovechando para enviarle un mensaje a Susi Caramelo: "Mira

Susi Caramelo, la mismita que decías que era una vieja de no sé cuántos años… Mira que me gustas , pero qué desacertada estuviste", le ha espetado.

La cómica no ha tardado en responder a la mención de la comunicadora: "Si te gusto me imagino que será por mi humor, no por mis ensayos de filosofía, por lo que espero que entiendas que la palabra vieja no la utilicé peyorativamente sino en clave cómica. Lo que sí es desacertado es que se siga juzgando tanto al humor y a los cómicos". En otro tuit, Susi añadía un cariñoso mensaje, quizás para rebajar la tensión del anterior: "Te mando un fuerte abrazo, tú también me gustas mucho".

La broma que ha indignado a Toñi Moreno se producía el pasado 16 de febrero, cuando la humorista de Movistar Plus acudía al programa La Resistencia y hablaba de su visita a Canal Sur como una de sus peores experiencias. "Me maquilló una señora de 75 años y cuando llego otra vez al camerino, me dice mi novio 'te han maquillado como a una puta de Peaky Blinders'. ¡Todo mal!", aseguró.

