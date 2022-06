Las lágrimas de Lydia Lozano tras desvelarse que le daba "pereza" ir al funeral de Jesús Mariñas

Lydia Lozano ha protagonizado uno de los momentos más tensos de esta tarde de martes en Sálvame, y es que su compañero de programa, Kiko Hernández, ha desvelado un comentario que supuestamente pronunció Lozano antes de acudir al último adiós de su amigo Jesús Mariñas, en la misa celebrada en la tarde de este lunes en Madrid.

El programa emitía un vídeo sobre todos los rostros conocidos acudían a la misa en honor al periodista del corazón, entre ellos, se pudo ver a Carmen Borrego o Lydia Lozano. Pero tras terminar el vídeo, Kiko Hernández aseguraba que, por mucho que Lozano hubiera ido al funeral, no le apetecía.

"Ayer cuando terminamos el programa dijiste en alto: '¡Qué pereza ir ahora al funeral de Mariñas!'", afirmaba Hernández ante la sorpresa de todos los asistentes en el formato de Telecinco. En ese momento, la periodista aseguraba que pronunció esas palabras porque "hacía mucho calor" y no le apetecía "coger un taxi" hasta el lugar de la misa. "Hacía un calor que te mueres, y después de trabajar da pereza coger un taxi e ir. Pero una vez que llegué disfruté mucho y vi a mucha gente. Si quieres ensuciar y echar mierda...".

En ese momento, la periodista no podía aguantar las lágrimas y se derrumbaba ante la 'traición' de Kiko Hernández al revelar su comentario. "Me parece tan sucio lo que acabas de hacer...", comentaba la colaboradora con la voz entrecortada. "Si te da pereza no vas, pero no lo digas en voz alta, ¿no te da pereza ir a despedir a un amigo?", continuaba el exparticipante de Gran Hermano.

"Me dolía muchísimo la mano, me daba pereza ir, pero luego me encontré a muchos compañeros. ¡Dime una persona que esté feliz por ir a un funeral!", respondía Lozano con la voz en grito sin poder parar de llorar. "Cada día que paso aquí os veo más alejados, no se puede decir nada, lo sacáis aquí como si fuera yo una mierda. Es cómo lo has contado, ¿era necesario contarlo?", continuaba la periodista visiblemente nerviosa.

Lydia Lozano no podía aguantar el tenso enfrentamiento y abandonaba el plató del programa vespertino de Telecinco. Para intentar solucionar y calmar a su compañera, Hernández salía a su encuentro para intentar que volviera a su silla en el estudio. "Era un chascarrillo", le aseguraba Hernández, y aunque todavía afectada, finalmente, volvía al plató para continuar con el programa.

