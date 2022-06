"¿Usted sabe hacer torrijas, señora Olona?": el momento viral de Juan Marín en el debate electoral andaluz

Los candidatos de las elecciones de Andalucía del domingo 19 de junio han celebrado este lunes su último debate electoral antes de los comicios. El acto organizado por la radiotelevisión andaluza dejó, como es habitual en estas citas, numerosos momentos virales, aunque uno de los más compartidos es el que protagonizó Juan Marín con Macarena Olona a causa de unas torrijas.

La candidata de Vox recordó la gestión que el gobierno andaluz -formado por PP y Ciudadanos- hizo de la pandemia de Covid-19, asegurando que el representante del partido naranja y actual vicepresidente de la Junta se dedicó a "cocinar torrijas" y a adoptar medidas "muchísimo más graves que en la Comunidad de Madrid".

"Por cierto, las hago buenísimas", respondió con humor Marín, provocando las risas del resto de candidatos. Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía, se sumó a la broma y hasta interpeló al representante de Ciudadanos: "Pues guárdame unas poquitas pal Kichi", dijo refiriéndose a su pareja y actual alcalde de Cádiz, José María González.

[Piden a RTVE que investigue a Álvaro Zancajo por trabajar para Vox durante su excedencia]

Mientras la candidata de la extrema derecha trataba de seguir con su exposición, Juan Marín le daba la estocada final con una pregunta cargada de sorna. "¿Usted sabe hacer torrijas, señora Olona?", le dijo entre risas. La aludida se limitaba a sonreír, asintiendo con la cabeza, a lo que Marín repreguntaba: "¿Con vino o sin vino?".

Para mí las elecciones ya han merecido la pena. pic.twitter.com/1QVSTI1tMQ — Emilio Cabrera (@EmilioCabrera7) June 13, 2022

Otros momentos virales

La cita preelectoral emitida en Canal Sur regaló otros momentos destacados que no tardaron en circular por las redes. Uno de ellos fue el que protagonizó el candidato socialista, Juan Espadas, al dirigirse al popular Juanma Moreno. "Escúcheme, señor Moreno. Si no, me visto de vaca para ver si me escucha mejor", dijo refiriéndose a la vaca con la que el actual presidente de la Junta de Andalucía se fotografió en la campaña de 2018 y en la actual.

Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, también dedicó unas críticas palabras al candidato del PP y, de paso, recordó a la anterior presidenta andaluza. "Señor Moreno, a usted se le está poniendo toda la cara de la señora Susana Díaz, con esa soberbia, ese vivir por encima de la realidad. Y ya sabe usted dónde está Susana Díaz".

[Juan y Medio manda una clara indirecta a Vox por su amenaza de cerrar Canal Sur]

Teresa Rodríguez, por su parte, aprovechó su minuto inicial para hacer un discurso en defensa de la cadena pública andaluza, a la que Vox ha amenazado con cerrar. La candidata de Adelante Andalucía recordó espacios míticos como El loco de la colina o Arrayán. "Hay quien quiere acabar con esta televisión pública. Quien quiere acabar con esa visión que tenemos de nosotros, pero no vamos a permitir que nos roben la identidad, la dignidad y la autoestima", espetó.

Sigue los temas que te interesan