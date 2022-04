Laura Manzanedo admite en el 'Deluxe' haber cobrado por tener sexo con hombres

La actriz y locutora de radio, Laura Manzanedo, acudió este viernes noche al Deluxe y no dejó indiferente a nadie. Desaparecida de los medios de comunicación en España desde hace años, la joven no tuvo problemas en confesar cuál es su situación económica actual y cómo gana dinero por acostarse con hombres.

Manzanedo, que actualmente vive en Francia y es profesora de español, aseguró que cuando se acuesta con un hombre que le gusta cobrarle 300 euros a modo de compensación por el sufrimiento sentimental que le pueda ocasionar. Unas palabras que revolucionaron también las redes sociales.

Al parecer, la actriz se reinventó en el confinamiento y decidió ganarse la vida con la alquimia sensorial. Habla de vibraciones sensoriales (son una especie de masajes) y una cosa llegó a la otra hasta que terminó realizando otro tipo de trabajos de índole sexual por los que cobra.

Manzanedo también aprovechó su visita para hablar de su expulsión del equipo de Ponte a prueba, programa radiofónico que se emitió en dicha emisora desde septiembre de 2006 hasta el 20 de julio de 2018, por una bronca monumental que aún hoy resuena en los estudios de la cadena perteneciente a Atresmedia.

La actriz, conocida por sus papeles en series como Al salir de clase, El Comisario o A ver si llego y ganadora de un Premios Ondas por el citado programa de radio, confesó que los problemas en el programa llegaron cuando contrataron a Mar Montoro, quien "estaba acostumbrada a ser protagonista y se sintió, a mi lado, inferior".

"En un final de programa, ella a leer un texto nada interesante y yo, para potenciar el programa, le dije que no servía para nada y ella se lo toma como algo personal, le tocó su ego, ese día me dijo este chico 'Laura si no te gusta lo que hacemos en el programa coges y te vas", confesó.

"Eso lo escuchó mi madre y se sofocó, porque no quería que perdiera mi trabajo. Al día siguiente, a la hora de ir a trabajar, a mi madre le dio una lipotimia y se me cayó encima. Fui al hospital y dejé el móvil en casa. Nada más llegar del hospital expliqué, con el parte, lo que había pasado. Esa gente me estaba haciendo un mobbing brutal, le dio una lipotimia a una mujer de 84 años por escuchar que a su hija la iban a echar en directo", añadió. "(Pablo Gerola) me hizo el puente. La directiva de la emisora, para ahorrarse un duro, en lugar de que lo dirija Laura Manzanedo, que llevaba siete años allí, pues que lo dirija un niño", contó.

Por su parte, Kike Calleja, colaborador durante la entrevista, contó que varias personas le habían avisado de lo difícil que era trabajar junto a Laura Manzanedo por su carácter. Algo que le perjudicó a posteriori a la hora de volver a encontrar trabajo en otra emisora de radio. Calleja, incluso, habló de la presunta “falta de higiene" de la madrileña al acudir al trabajo.

