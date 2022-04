'The Real Housewives' por fin llega a España: guía para engancharte a esta franquicia estadounidense

'The Real Housewives' por fin llega a España.

Quizás uno de los géneros televisivos que más ha crecido a lo largo de los últimos años en las plataformas de 'streaming', han sido los reality shows, un tipo de programas más comunes de la televisión en abierto, pero que poco a poco se están ganando adeptos en este tipo de plataformas.

Un claro ejemplo de esta expansión global, es la llegada a nuestro país de las amas de casa más famosas de Estados Unidos, The Real Housewives, una franquicia que explora la vida de mujeres, normalmente, adineradas y glamurosas en varias localizaciones de Estados Unidos, como Beverly Hills, Nueva York, Dallas o Miami.

¿Por dónde empezar el 'maratón'?

Si se investiga el pasado de Gigi Hadid y su hermana Bella, se descubre que una de las primeras participantes en este tipo de realities, concretamente en el Real Housewives of Beverly Hills, fue la madre de las famosísimas modelos, Yolanda Hadid, que junto a las hermanas Kim y Kyle Richards y Taylor Amstrong entre otras, deslumbraron a los espectadores con su alarde de riqueza y sus relaciones familiares, un tanto únicas. Actualmente, la serie sigue cosechando éxito y creando polémicas en su estrenada undécima temporada.

Como no podía ser de otra forma, desde la Gran Manzana también presentaron a sus Real Housewives, eso sí, dejando a un lado las playas y mansiones de la costa oeste y sustituyéndolas por lujosos apartamentos en el Upper East Side combinados con el 'skyline' de Nueva York. La serie actualmente también está en emisión y se encuentra en la temporada número trece.

Pero si hay unas Housewives divertidas, esas son las originales de Atlanta, Shereé Whitfield, la compositora Kandi Burruss o la comediante NeNe Leakes mantienen una trama espectacular que suma también su treceava temporada en antena.

Y en nuestro país, ya se puede disfrutar de todas las temporadas, 'spin-offs' e historias de estas mujeres, gracias a hayu, plataforma streaming bajo demanda de NBCUniversal, que está explícitamente dedicada a los realities. Filipinas, Irlanda, Singapur, Suiza, Polonia y nuestro vecino Portugal son algunos de los 27 países a los que ahora se une España.

Las Real Housewives se unen al catálogo de hayu, sumándose a otros realities ya disponibles en esta plataforma: Keeping Up With the Kardashians, Million Dollar Listing o Bellow Deck. Además, la mayoría de los capítulos de estas series se pueden visualizar en hayu el mismo día de su emisión en Estados Unidos.

