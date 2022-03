Juan del Val se pronuncia sobre la agresión de Will Smith: "La principal víctima es él mismo"

Los tertulianos de El Hormiguero comentaron este lunes la polémica del momento: la agresión de Will Smith al presentador de los Oscar, Chris Rock, en plena ceremonia de entrega de los premios. Después de que Pablo Motos defendiera al actor, con quien guarda una estrecha relación, Juan del Val y Rubén Amón han dado su punto de vista al respecto.

Amón ha discrepado con la opinión de Motos, quien aseguró que su amigo había tenido un "arrebato" por la falta de respeto pública a su mujer, pero que no es una persona violenta. "No necesito saber si Will tiene buen corazón o no, no me hace falta. Por eso discrepo, no con tu punto de vista, que en parte también, sino con todo lo sucedido", ha expresado el periodista al presentador.

"Creo que cuando te atacan con la palabra, te defiendes con la palabra. Las armas que se han elegido para esa disputa son las palabras y no la violencia. Will Smith se ha dedicado profesionalmente a reírse de los demás y ha sido tan corrosivo como Rock en la actuación de ayer. Si ese es el contexto, no se puede reaccionar con la desproporción. Entiendo que el principal damnificado es él, porque ha destruido el día de su gloria", prosiguió el tertuliano, añadiendo que comprende la postura de Motos.

💬 Pablo Motos: “La violencia es injustificable. Will Smith ha metido la pata” #AcostaEH pic.twitter.com/cKalfCQgtV — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 28, 2022

En ese momento, Juan del Val intervenía para alinearse con el presentador valenciano. "Ha cometido un error gravísimo, se ha equivocado, sin ninguna duda. Me parece una obviedad decir esto. Su comportamiento no se puede defender, creo que nadie lo hace. A partir de ahí, hay un momento en el que, después de contar cómo se tienen que hacer las cosas permanentemente bien, hay gente que las hace mal", dijo el escritor.

"Dices '¿podría empatizar yo con él en algún momento?'. Pues, cuando te sacan de quicio, a lo mejor podría empatizar. En una situación similar, con tu mujer, tu hijo, tu amigo... Pocas veces me he pegado por un amigo y no digo que esté bien en absoluto, pero estas cosas suceden", añadió. Y proseguía: "Él ha metido la pata. La principal víctima es él mismo, que destroza su vida y se equivoca en la reacción y en el perdón, que ahí se ha hecho un lío".

