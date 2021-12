La lección viral sobre feminismo de un hombre a una mujer machista en una cita de 'Fist Dates'

Una de las citas de First Dates emitidas hace unos días se ha vuelto viral por la contundente defensa del feminismo que ha hecho uno de los comensales del famoso restaurante de Carlos Sobera.

Alicia y Santiago son los protagonistas de esta cita que muchos espectadores ya califican como uno de los grandes momentos televisivos de este 2021. Ambos estaban charlando para conocerse mejor y transitaron por temas tan habituales como controvertidos: la política, la religión, los toros... Finalmente, la conversación acabó desembocando en un debate sobre feminismo.

"Yo no soy ni machista ni feminista", aseveró Alicia, reproduciendo una de las frases más repetidas por quienes entienden de forma errónea el feminismo. Santiago, sin embargo, no dudó en afirmar que es feminista.

"No somos más las mujeres ni más los hombres, si queremos igualdad...", proseguía Alicia. Pero su cita volvía a contradecirla: "Lo que no podemos confundir es el feminismo con que sea algo contrario al machismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra".

"El feminismo no reivindica nada de eso, eh. El feminismo es un movimiento y el machismo es una actitud. No tiene nada que ver. Reivindica la igualdad en todos los aspectos", explicó con envidiable paciencia el comensal. "Hay que abrir los ojos y darte cuenta de que la realidad social es la que es. Socialmente hay que evolucionar, y ahí vamos con retraso", sentenció.

El vídeo de este momento ha sido compartido por una usuaria que lo califica como "el mejor momento televisivo de 2021". "Todavía estoy aplaudiendo", escribe la internauta, cuyo tuit acumula más de 21.500 likes y ha sido compartido más de 5.000 veces en poco más de 24 horas en la red.

Pese a que muchas de las reacciones aplauden la actitud de Santiago por apoyar el feminismo y tratar de explicar lo que realmente significa, buena parte de los usuarios también cuestionan la actitud del hombre, a quien acusan de ejercer 'mansplaining', es decir, de aleccionarla de forma paternalista sobre el feminismo.

