Necesitamos una tercera temporada de ‘HIT’ como los alumnos del León Felipe necesitaban a Hugo

*Atención, este artículo puede contener spoilers*

Este jueves Televisión Española decía adiós a la segunda temporada de la serie HIT, ficción protagonizada por Daniel Grao que narra las andanzas de un particular pedagogo llamado Hugo Ibarra Toledo, conocido por sus iniciales, Hit. La pasada semana la serie despedía a uno de sus protagonistas, Dan, quien sufría un ataque al corazón justo al ganar (o empatar) una batalla de gallos donde pudo dar rienda suelta a toda la poesía que había en su interior.

En este décimo capítulo damos un pequeño salto temporal y llegamos a los primeros días del curso escolar, cuando los docentes empiezan a preparar las clases en el instituto León Felipe. Y ahí nos encontramos un Hit derrotado, que ha vuelto a caer en la bebida; era de esperar que antes o después tuviese una recaída, pues él se ha esforzado muchas veces en decir que está lejos de ser un ejemplo de perfección. Y ya en el noveno capítulo le vimos a punto de dar un trago.

Imagen de ‘HIT’ en su segunda temporada

Hit dejaba voluntariamente el colegio y Puerto Llano, pero a lo largo de todo el capítulo dejábamos una puerta abierta a su regreso, a que diese un paso atrás y todo volviese a ser como antes. Los espectadores hemos conectado con Hugo, queremos que le vaya bien, a pesar de que en muchas ocasiones le critiquemos por meterse hasta en los charcos, por sacar de quicio a todo el que tiene a su lado en lugar de dejar la fiesta en (relativa) paz.

No se produjo el milagro: Hugo ha tocado fondo de verdad, necesita una burbuja que le ayude a flotar o terminará hundido por completo. Y por ello, siendo sensato, buscará ayuda en un centro especializado en adicciones. Y allí se encontró con ella, con Lena (Carmen Arrufat) la oveja descarriada de la que nadie supo nada en el capítulo que sirvió de crossover entre los alumnos del Anne Frank y los del León Felipe. Ella es una usuaria más del centro, y cree que al principio Hugo será su nuevo terapeuta, hasta que comprende que no, que por primera vez están en una misma posición, y se ríe, mucho, no sabemos si porque tiene dañada su salud mental o si se burla con malicia.

Y Hugo, que en principio se creía que ese centro sin móviles, con registros en el equipaje, sin sexo, no era para él, reacciona y decide quedarse. Por sí mismo y por Lena, la que fue la mayor cabrona del reino en la primera temporada. La chica que iba por encima del bien y el mal, la que tenía un don único para manipular a todo el que estuviese a su alrededor. Un broche sublime.

Un broche sublime ¿o deberíamos decir un cliffhanger? Porque a mí me han dejado con los dedos de los pies encogidos, y necesito saber qué va a pasar allí. Vaya, que como espectador ahora mismo necesito una tercera temporada, no me puedo quedar ahí, casi a la mitad del camino que está recorriendo este particular docente, que se inventa la metodología según le viene en gana.

Televisión Española tiene buenas razones para firmar una nueva tanda de episodios, y la principal es que HIT es sinónimo de servicio público. Una serie necesaria para jóvenes, padres, docentes y espectadores en general, pues se retrata una cara áspera de una generación marcada por la desilusión.

Sus personajes son reales, normales y corrientes, hasta te caen mal en muchos momentos, y por eso son verosímiles. Nunca vas a empatizar con uno de ellos al 100%, todos se equivocan, pero terminan aprendiendo a quererse a sí mismo y a querer a los demás, tal como dijeron en el corrillo de alcohólicos anónimos en el capítulo de ayer.

Las audiencias de esta temporada tampoco ha sido ninguna cosa del otro mundo: cada episodio rondaba el millón de espectadores, si bien los datos mejoraban gracias a aquellos que lo ven (lo vemos) en diferido. De hecho es de agradecer que los capítulos se pudiesen ver el mismo día de su emisión, pero desde horas antes, para acomodarse cada cual a sus propios horarios y circunstancias.

En el informe de Barlovento Comunicación sobre el consumo en diferido durante el mes de noviembre HIT es la única serie española de ficción que consigue un hueco entre las 25 emisiones más vistas en diferido, con un total de tres capítulos en esas 25 emisiones, que lideraban MasterChef Celebrity y La isla de las tentaciones.

