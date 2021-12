¿Qué personaje muere en la segunda temporada de la serie ‘HIT’?

Noticias relacionadas La España vaciada de 'HIT' y su imprevisto pero necesario relato de la huelga del metal de Cádiz

Este jueves Televisión Española emitía el noveno capítulo de la segunda temporada de HIT, titulado Corazón. Fue la entrega dedicada al personaje de Dan, y se adentró en su hogar, con una madre manipuladora, que querría que su hije estudiase desde casa, para que así pudiese estar todo el día a su lado. Y en este capítulo se desveló qué personaje muere, pues desde el principio de la temporada sabemos que alguien ha muerto y que Hugo (Daniel Grao) lee en su funeral. (¡Atención, spoilers!).

Poco a poco, capítulo a capítulo, hemos ido descartando a algunos alumnos, porque los veíamos asistir al funeral, o aparecían en alguna escena ubicada en los minutos posteriores al mismo. Finalmente resultó que el alumno que muere en HIT es el propio Dan, algo que dejó impactada a la audiencia tal como se pudo leer a través de las redes sociales.

Corazón nos acercó a la vida de Dan, quien a lo largo de la serie nos ha mostrado su deconstrucción de género y cómo se identificaba como como alguien no binario, que prefería el pronombre elle, pues no encajaba ni con lo que se entiende como hombre ni como mujer.

Su vida no era sencilla. Y es que Dan vivía en casa con su madre, una mujer con notable sobrepeso que manipulaba a su hije para que no saliese y siempre estuviese haciéndole compañía; incluso le mentía en temas como la situación económica del hogar, que no era tan ajustada como la mujer solía lamentar.

Ante esta situación Dan solo podía refugiarse en la escritura, en concreto, en la poesía. Y también, en cierto modo, en la bebida, algo que Hugo consigue detectar y le intenta echar una mano para que no busque soluciones en el fondo de una lata de cerveza.

En la trama del capítulo los alumnos de Formación Profesional del IES León Felipe deciden participar en una batalla de gallos contra los alumnos de bachillerato, y en principio el elegido para esto es Teo. Sin embargo, Dan maneja menor el lenguaje y las rimas, y tras mucho esfuerzo, logran que sea quien concurse.

En la batalla Dan llega a la final de la batalla, pero por un momento su mente se nubla. Ahí sus compañeros comienzan a gritarles palabras de ánimo, y finalmente vuelve en sí para rapear. Durante la celebración posterior Dan y Lucía se besan por primera vez, pero Dan sufre alguna clase de ataque y cae al suelo, sin sentido, sin vida. Luego vimos algunas imágenes del funeral, y la madre tuvo unas bonitas palabras con Hugo, ya que el profesor sí supo ver quién había sido su hije.

