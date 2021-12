'La Voz' celebra la final de su edición menos vista: ¿Es un lastre para Antena 3?

Este sábado 18 de diciembre La Voz celebra su gran final en Antena 3. Carlos Ángel Valdés, Julio Benavente, Inés Manzano y Karina Pasian lucharán por alzarse con el gran premio de la octava edición del talent show en España. Una entrega que no ha sido, precisamente, un camino de rosas en lo que a audiencia se refiere y que ya obtiene el penoso título de ser la temporada menos vista.

No se puede pasar por alto que la octava edición de La Voz, la tercera realizada por Antena 3 dado que anteriormente se había emitido en Telecinco, ha contado con una serie de obstáculos que finalmente han hecho de esta la menos atractiva de cara al público. Cambios de día y contraprogramaciones por parte de los rivales de Antena 3 han perjudicado, y mucho, a los resultados obtenidos por la cadena de San Sebastián de los Reyes. Primero emitido los viernes en oposición a Got Talent y después, contemplada la fuerza del programa de Mediaset, pasado a los sábados contra el Deluxe, La Voz no siempre han liderado su franja de prime time. Una realidad que es fácil ver con tan solo visualizar los datos generados.

En la primera emisión de La Voz 2021, esta consiguió ganar el pulso contra Got Talent. Un triunfo que cada vez iba siendo más pequeño, dado que el formato que presenta Santi Millán iba ganando cada semana puntos a su competidor. Si bien es cierto que cada viernes eran líderes, la llega de Tu cara me suena hizo que los directivos de Atresmedia reconsideraran ubicar el programa de imitaciones el viernes y así relegar a La Voz al sábado. Una decisión que lo enfrentaría directamente con el Deluxe.

Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Pablo Alborán y Malú, los cuatro 'coach' de la octava edición de 'La Voz' junto a Eva González.

Durante la primera semana de convivencia, el programa de Telecinco perdió por la mínima respecto a Antena 3, pero finalmente el espacio de corazón conseguiría volver a posicionarse y recuperar su liderazgo. Este hecho fue ahogando poco a poco a La Voz, que pese a ganar en alguna ocasión al programa presentado por Jorge Javier Vázquez, se vio relegado como segunda opción con la visita de algunos personajes que generaban gran interés por parte de la audiencia. Si bien es cierto que ambos formatos han batallado durante semanas, la media generada los viernes era del 18% respecto a la obtenida en sábado, que apenas llega al 14'5%. Datos que dejan al descubierto la mala decisión tomada respecto al concurso presentado por Eva González.

¿Han conseguido ganar la partida alguna semana al Deluxe? sí, pero repartiéndose la audiencia y empeorando sus datos registrados con anterioridad. Una estrategia que puede ser una especie de tanteo por parte de Antena 3 para ver si logran derribar el tótem que significa el espacio de corazón los sábados, pero que ha contado con el sacrificio necesario de La Voz.

Los 'coach' de la octava edición de 'La Voz' durante una de las galas.

Así ha sido su evolución en cifras

La primera edición de La Voz en Antena 3, que correspondía a la número 6 en nuestro país, supuso una gran inversión para el grupo Atresmedia. Un mejor escenario, un mayor despliegue técnico, excelente campaña publicitaria y un jurado internacional, en el que destacaban las figuras de Luis Fonsi -triunfal por aquel entonces a consecuencia de su gran éxito 'Despacito'- y de la mexicana Paulina Rubio, fueron algunas de sus bazas. Toda una prueba de fuego para un programa que ya venía algo deteriorado de la cadena de Paolo Vasile. La Voz España 2019 consiguió una media de 18'8% de share con 2.698.000 espectadores, una buena cifra con la que mejoraban la última registrada en Mediaset (en 2017), que obtuvo el 17'8% de share con 2.229.000 televidentes.

Si bien es cierto que los datos tampoco reflejaron un éxito estratosférico en la primera edición organizada por Antena 3, las dos entregas que seguirían a esta empeorarían las cifras ya marcadas. Tres décimas de share y 370.000 espectadores menos vieron la edición número 7 de La Voz -la segunda hecha por Antena 3-, datos algo halagüeños que no hacían predecir la vertiginosa caída de la número 8.

Pablo Alborán se ha estrenado esta temporada como 'coach' de 'La Voz'

Por el momento, y a la espera de tener en cuenta los datos conseguidos en la final, la octava entrega ha anotado un 16'5% de share y una media de 1.818.000 espectadores. Números que reflejan que esta ha sido la edición que más desinterés ha generado entre el público. Lejos queda aquel 33'9% de share con 5.191.000 espectadores conseguido en 2012 en su primera edición, en la que Telecinco lo convirtió en su principal apuesta de la temporada, y el 24'1% y los 3.088.000 espectadores que congregó la cuarta. Números que excepto en 2017, que supuso el final en la cadena de Fuencarral, no bajaron del 23% de share y los casi 3'5 millones de espectadores.

Resulta del todo imposible que los datos obtenidos este sábado en la gran final, que siempre suelen levantar la media, consigan que La Voz 8 no quede como la edición menos vista en España. Una situación complicada para el grupo Atresmedia, que ha confiado parte de su parrilla al formato estadounidense. El paso del tiempo, la situación pandémica que en alguna ocasión ha provocado que algunos de los coach tuvieran que abandonar momentáneamente su silla y el hecho de que el talent show genera cada vez menos figuras musicales que logren triunfar a posteriori, hacen que el concurso atraviese horas bajas. Momentos difíciles para Antena 3, que podría tener previstas más ediciones a consecuencia del contrato acordado con la propietaria de los derechos del programa.

Sigue los temas que te interesan