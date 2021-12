‘Todo es verdad’ desvela que una conocida periodista de Mediaset compró un bebé robado

Desde hace años el tema de los bebés robados ha sido tratado en la televisión, en programas que van de los informativos a realities como Cámbiame. Este miércoles Todo es verdad, el programa de Risto Mejide en el prime time de cuatro, volvió a hablar de los 300.000 niños que fueron robados y que están contabilizados desde 1937 hasta mediados de los años 90.

Para ello, el publicista habló en directo con una matrona que trabajó dos años, 1982 y 1983, en el hospital Santa Cristina de Madrid, y relató cómo ella misma fue testigo de robos de bebés por parte de organizaciones religiosas. Estas hacían creer a la madre que su hijo había nacido muerto, y luego traficaba con ellos, entregándolos a familias que pagaban una importante suma de dinero por ellos, a veces creyendo que era todo legal.

Esta matrona ocultó su identidad y puso el foco en la famosa Sor María Balbuena, monja que estaba a la cabeza del tráfico de bebés. La sanitaria explicó que a las madres “las dormían y les daban los bebés a mujeres que esperaban en la habitación de al lado”. “Eran personas importantes en algunos casos quienes compraban a los bebés robados, cantantes, políticos, famosos...”, apuntaba la entrevistada.

En ese sentido destacó el caso de una periodista muy conocida de España, quien habría adoptado una niña robada, aunque no lo sabría. “Esta chica no sabe que es robada, imagino que sabrá que será adoptada, pero no se imaginará que es una niña robada de esta manera a su madre biológica”. A pesar de que Risto Mejide intentó que dijese el nombre, tan solo consiguió que la matrona revelase que “la madre adoptiva es una periodista famosísima y no le gustaría verse involucrada en este asunto, creo que ha trabajado en esta casa, en Mediaset”.

“Sería muy importante que dieras nombres de personas famosas involucradas en este turbio asunto, para que se pusiera el foco mediático en este tema, para ayudar a esas personas que buscan a sus familiares a cerrar estas heridas”, le respondía el presentador.

El programa, además, asistió al encuentro de una joven con la monja que la robó de los brazos de su madre biológica, y entrevistó a Estefanía, una mujer que cree que a ella le robaron un bebé nacido en 1969, y que le dijeron que nació muerto. “Hace solo tres años, viendo historias de niños robados, me di cuenta de que a mí me podía haber pasado lo mismo porque algunas de las cosas que sucedieron en mi parto no fueron normales”, explicó esta invitada.

Sigue los temas que te interesan