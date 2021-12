La reacción de Risto en 'Got Talent' tras escuchar un chiste sobre diferencia de edad

La última gala de Got Talent ha traído consigo el que posiblemente haya sido uno de los momentos más tensos de la edición. La participación en el show televisivo del humorista Jaime Gil, ha hecho que Risto Mejide haya fruncido el ceño más de lo habitual. Y es que durante su actuación, el cómico tocó ciertos temas en tono jocoso que aludieron directamente a circunstancias personalísimas del publicista.

El participante incluyó en su monólogo un asunto que no hizo especial gracia a Mejide, y es que hizo sorna sobre un asunto que está estrechamente ligado a la vida del jurado: la diferencia de edad entre los miembros de una misma pareja.

"Estoy obsesionado con encontrar pareja y no hay manera. Este verano, en Barcelona, en la playa, estaba con la guitarra y se acercó una chica. Hubo feeling, pero le pregunté cuántos años tenía y me dijo que 23: '¿23? Entonces lo nuestro es imposible porque te saco cuatro mundiales'. Entonces, me dijo que daba igual, que el amor no tiene edad y que lo importante es el espíritu, la pasión, la conexión", dijo el aspirante a concursante ante la atenta mirada de Risto. Cabe apuntar que entre Mejide (47 años) y su esposa Laura Escanes (25 años), existen 22 años de diferencia. Un hecho que ya en su día -llevan seis años de relación- provocó un gran revuelo alrededor de la controvertida figura del catalán.

Las muecas de complicidad entre los dos miembros restantes del jurado, Edurne y Dani Martínez, y el semblante serio de Risto haría presagiar que el cómico se había metido en un gran aprieto eligiendo para su actuación este tema. Una tensión palpable en el ambiente que se deshipó cuando Mejide comenzó a emitir su veredicto. "Quiero poner en valor tu valentía. Vienes aquí y haces chistes sobre una pareja con diferencia de edad. Te la has jugado, querido", decía el presentador de Todo es Mentira ante el evidente nerviosismo del concursante, que no podía parar de gesticular ante tan complicado momento y añadir que se había atrevido como "el que nada con tiburones blancos".

"Te la has jugado porque yo no le saco cuatro mundiales sino cinco", terminó diciendo Risto, ahora sí, esbozando una tímida sonrisa. Gesto de aprobación que reflejó de inmediato al concursante y que levantó el aplauso del público y de sus propios compañeros de mesa. Un momento donde la audiencia pudo ver cómo Mejide ha logrado superar ciertos asuntos que hasta hace muy poco tiempo no lograba encajar del todo bien, y es que si de algo no hay duda es que la felicidad y la tranquilidad han hecho que el publicista haya sacado su mejor versión ante las cámaras.

Con la entrega de este últimos viernes, que correspondía a la tercera semifinal de Got Talent 2021, la competencia va camino de seleccionar los mejores concursantes de cara a la final. Una gala que será emitida antes de que termine el año y que ya cuenta con aspirantes al triunfo como 6ID, Jorge Pineda, Magic Luna, El Centro de Danza Teresa Tessie, Joao Paulo, Dúo Turkeev, Laura Diepstraten, Hanna y Maxence Vire.

