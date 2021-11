Quién es Manuel Martos, el músico (e hijo de Raphael) que va a ‘Pasapalabra’ de invitado

Los invitados del concurso Pasapalabra se renuevan esta tarde. Y así, desde este penúltimo lunes de noviembre veremos nuevas celebridades como invitadas, entre las que destaca un rostro muy vinculado al universo de la música: Manuel Martos. Un artista al que los seguidores de los talent shows conocerán muy bien gracias al programa Operación Triunfo, del que fue jurado.

Con él estarán además como invitados Nerea Rodríguez, María Castro y Joe Pérez. Divididos por equipos ayudarán a los concursantes a ganar todos los segundos posibles poniendo a prueba su rapidez mental y su cultura general (sin olvidarnos de los nervios).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Martos (@manuelmartos78)

Un viejo refrán dice que de casta le viene al galgo, y en el caso de Manuel Martos es totalmente cierto. Y es que este músico, nacido en el año 1978, es hijo de Rafael Martos, Raphael, y Natalia Figueroa.

Desde muy joven estuvo involucrado en el mundo de la música. En 1996 forma parte del grupo In Fraganti, y en 2006 fundó, junto al guitarrista y productor Álvaro de Azcárate (con quien ya trabajó en In Fraganti) el grupo musical Mota. Este proyecto lanzó dos discos (‘Mota’ y ‘Excusas para no pisar la cama’) y participó con la factoría Disney en la banda sonora de los largometrajes Descubriendo a los Robinsons, y las partes 2 y 3 de High School Musical. Además, Mota realizó un cameo especial en la serie de Disney Channel Cambio de Clase, como antiguo alumno del famoso y televisivo instituto Miguel de Cervantes.

Músico, productor ejecutivo y director artístico de Universal Music, Manuel Martos tiene una dilatada trayectoria musical que le permitió ser jurado de Operación Triunfo en la edición de 2017 y repitió en la de 2018.

Además, ha sido coordinador artístico d eventos de gran formato como ‘Motor Circus’, ‘Playing for change’, ‘Shangay Pride’ y ‘La música del reciclaje’, además de coordinar campañas publicitarias y eventos para grandes marcas. También ha sido asesor musical en diferentes programas de televisión y especiales de TVE.

En el apartado personal, Manuel Martos estuvo casado con Amelia Bono, hija del exministro socialista José Bono. Estuvieron 15 años juntos, 13 de ellos casados, y juntos tuvieron cuatro hijos. La pareja decidió separarse en el verano de 2021.

Sigue los temas que te interesan