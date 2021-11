Quién es Vicky Luengo, la actriz de ‘Historias para no dormir’ que va hoy a ‘El Hormiguero’

Una de las actrices más potentes de nuestro panorama audiovisual se deja caer esta noche por El Hormiguero. Y es que Vicky Luengo, que acaba de estrenar proyecto. Y es que él es una de los protagonistas de la serie Historias para no dormir, reboot de la ficción que asustó a los españoles en los años 70 y 80 de la mano de Chicho Ibáñez Serrador.

En su caso, Vicky Luengo es la protagonista del capítulo primero, titulado El doble, y que habla de una sociedad en la que cualquiera puede tener un sosias al alcance de su mano. El episodio está protagonizado también por su pareja en la ficción, el catalán David Verdaguer, que estará con ella en el programa de Pablo Motos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Luengo (@vickyluengo)

Vicky Luengo, nombre artístico de Victoria Luengo, nace en Palma de Mallorca en 1990 y desde muy pequeña se cría en Barcelona. En Cataluña da precisamente sus primeros pasos como actriz, y la hemos visto crecer ante las cámaras tanto en proyectos de cine como de televisión.

El telefilme Rumors, El cor de la ciudat, Hospital Central o la miniserie El Pacto, de Telecinco, fueron algunos de sus primeros trabajos. En Telecinco también trabaja en la serie La pecera de Eva, que le permite ganar mucha popularidad. En esa misma cadena participaría en la serie Homicidios. Luego vendrían La riera, Secretos de Estado, y sobre todo las series Madres. Amor y vida y Antidisturbios de Movistar + hacen que su popularidad se dispare.

En cine debuta con la película de terror Wax, grabada en el museo de cera de Barcelona. Luego vendrían Boirn, Barcelona, noche de invierno, Blue Rai, Las leyes de la termodinámica de Mateo Gil, Hogar y las recientes Chavalas y El sustituto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Luengo (@vickyluengo)

La de esta noche no es la primera visita de Vicky Luengo a El Hormiguero en este 2021. El pasado mes de febrero acudió como invitada para promocionar entonces la obra de teatro Principiantes: de qué hablamos cuando hablamos de amor. Allí explicó que Antidisturbios le había “cambiado la vida” y que para prepararse su papel, contactó con una persona que trabajaba en “asuntos internos”. También confesó en el ámbito personal que “una persona que escribe con faltas de ortografía me genera un poco de rechazo. Me repelé muchísimo” y que “lo que más me pone es la inteligencia, y admirar a la otra persona”.

Sigue los temas que te interesan