Quién es David Verdaguer, el actor que hoy acude como invitado al programa ‘El Hormiguero’

Uno de los actores del momento se deja caer esta noche por El Hormiguero. Hablamos del actor catalán David Verdaguer, que acaba de estrenar proyecto. Y es que él es uno de los protagonistas de la serie Historias para no dormir, reboot de la ficción que asustó a los españoles en los años 70 y 80 de la mano de Chicho Ibáñez Serrador.

En su caso, Verdaguer es el protagonista del capítulo primero, titulado El doble, y que habla de una sociedad en la que cualquiera puede tener un sosias al alcance de su mano. No estará solo David Verdaguer en el programa que presenta Pablo Motos. También estará en el plató su compañera Vicky Luengo, su pareja en el citado episodio de Historias para no dormir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Verdaguer (@elverdaguer)

Nacido en 1983, David Verdaguer comenzó a trabajar como actor en su Cataluña natal. Algunos de sus primeros trabajos son El cor de la ciutat (2002-2003), Plats Bruts (2001) y Ventdelplà (2005), aunque su fama aumenta gracias a la comedia de situación Pop Ràpid, entre 2011 y 2013.

Su comicidad no pasa desapercibida tampoco. En 2006 ficha como colaborador del programa de humor Alguna pregunta més?, y luego comienza a trabajar en los programas de humor Polònia y Crackòvia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Verdaguer (@elverdaguer)

Su fama nacional arranca en 2014, cuando protagoniza la película 10.000 km junto a la actriz de Juego de Tronos Natalia Tena. Eso le permite ser nominado al Goya como mejor actor revelación en la edición de 2015. Luego vendrían las películas Requisitos para ser una persona normal de Leticia Dolera, No culpes al karma de lo que te pasa a ti por gilipollas, Verano 1993 (por la que ya sí logró el Goya a mejor actor) o las más recientes Uno para todos (que le valió otra nominación al Goya) y Hogar.

En televisión le hemos continuado viendo en Vida perfecta en Movistar +, La embajada en Antena 3 o diversas series y programas de TV3, donde también ha ejercido como presentador. En teatro, aunque sin tanta fama, también se ha prodigado mucho, hasta el punto de participar en más de 30 montajes.

La de este lunes no es la primera visita de David Verdaguer a El Hormiguero: en enero de este 2021 acudió también para promocionar la obra de teatro El método Grönholm', un montaje en el que cuatro candidatos a un puesto de alto ejecutivo en una multinacional pasan todo tipo de pruebas.

En aquella charla con Pablo Motos defendió su papel de cómico. “Se nos ha dado una responsabilidad a los cómicos que no nos corresponde. La gente tiene que preocuparse de los que hablan en serio. Si no te gusta una broma, no te rías. Yo defiendo que se debe hacer humor de todo”, aseguró, lamentándose de que “ahora penaliza más el chiste de un cómico que la mentira de un político”.

Sigue los temas que te interesan