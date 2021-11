El enfado de Belén Esteban por la sorpresa de 'Sálvame' en su cumpleaños: "Yo a esta señora no la he visto"

Belén Esteban ha cumplido 48 años este martes 9 de noviembre y Sálvame le ha preparado una sorpresa: la visita de una amiga "muy especial" que quería darle un mensaje de cariño a la colaboradora.

Sin embargo, en el programa de Telecinco nada es lo que parece y en realidad la sorpresa era una broma a la de Paracuellos, ya que su supuesta amiga era una actriz a la que Belén no conoce de nada.

"¿Quién es? ¡Que no la conozco!", expresaba la colaboradora al ver aparecer en plató a África, su falsa amiga, con una tarta y unos globos que, para más inri, indicaban que cumple 51 años, tres más de los que realmente tiene.

"Te quiero y lo sabes, eres muy grande por dentro y por fuera", le decía África a Belén Esteban, que no podía ocultar su perplejidad. "¿No me conoces? ¡No me lo puedo creer! Benidorm, las calas, las noches, la fiestas...", improvisaba la actriz, que insistía en que había vivido muchos momentos junto a la de Paracuellos.

"A la boda me invitaste, pero no pude ir", añadió África. En ese momento, la colaboradora estallaba contra la dirección de Sálvame: "Alberto, tío, esto no me hace gracia, a esta señora no la he visto", se quejaba.

Tras convencer a Belén para que soplara las velas de la tarta, África insistía en su estrecha amistad y le intentaba recordar algunas vivencias: "El bingo, San Blas, Paracuellos... Además, tú sabes muchas cosas mías y yo sé muchas cosas tuyas", le explicaba. "¿Pero yo qué voy a saber? ¡Si no te he visto en mi vida!", espetó la Esteban.

Finalmente, Jorge Javier desvelaba la verdad sobre la supuesta amiga íntima de Belén: "No tienes por qué conocer a África porque es una actriz". La colaboradora mostraba entonces su alivio. "Me has hecho pasar un mal rato", confesaba.

"Alberto, perdona, es el cumpleaños de Belén ¿y esta es la sorpresa?", preguntaba el presentador entre risas. "Menos mal que a mí me toca el 25 de julio, que estoy de vacaciones", bromeaba el catalán.

