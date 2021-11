El motivo político por el que José Luis Ábalos no se ha estrenado como colaborador en 'Todo es mentira'

El pasado 3 de septiembre, el programa Todo es mentira anunciaba el fichaje de José Luis Ábalos como colaborador habitual. El formato desvelaba la incorporación del exministro a su equipo de tertulianos y hablaba con Ábalos en directo, que se mostraba encantado por su 'reconciliación' con el espacio de Risto Mejide: "Ya me gustáis", comentaba.

Sin embargo, dos meses después del anuncio esa colaboración no se ha materializado. Ábalos sólo pudo aparecer el 9 de septiembre en Todo es mentira como entrevistado.

El motivo que impide al exsecretario de Organización del PSOE incorporarse al programa de Risto no es otro que las reticencias que la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha mostrado para aceptar su petición de autorización de compatibilidad para trabajar en televisión.

Según ha publicado El País, el ministerio que lidera María Jesús Montero indicó a Ábalos la semana pasada que su solicitud no podía ser aprobada tal y como estaba planteada. Hacienda ofreció al exministro una alternativa para que pudiese colaborar en el programa de Cuatro esporádicamente, pero no de forma habitual, algo que no ha aceptado el que fuera número tres del PSOE.

El citado medio asegura que la causa por la que la Oficina de Conflicto de Intereses no ve compatible la participación de Ábalos en Todo es mentira con su antiguo empleo público es su presencia en el Consejo de Ministros que concedió subvenciones a varias televisiones, entre ellas Mediaset España, para hacer frente a la pandemia de la Covid-19.

Al parecer, los técnicos de dicha oficina han pedido datos a siete ministerios distintos para poder estudiar detalladamente la solicitud de Ábalos, pero algunas de esas peticiones no han sido respondidas aún.

El propio exministro ha confirmado a El País que su solicitud no ha sido aceptada por Hacienda y que "no entiende la razón", mientras que desde el ministerio de Montero esgrimen que aún no se ha resuelto porque "quedan informes por recabar".

El caso de Ábalos contrasta con el de otros exmiembros del Gobierno que sí han recibido luz verde para colaborar en medios de comunicación. En concreto, los exvicepresidentes Pablo Iglesias y Carmen Calvo sí han obtenido la autorización para aparecer semanalmente en el programa Ágora de la Cadena SER.

Desde el ministerio argumentan que "cada solicitud se analiza de forma individual" y que el caso de Ábalos "no es idéntico" al de Iglesias y Calvo. Mientras tanto, el exsecretario de Organización del PSOE aparecerá este miércoles 10 de noviembre en Todo es verdad, la versión en prime time del programa vespertino de Risto en Cuatro, para abordar la polémica por las informaciones infundadas que se han publicado sobre su vida privada.

