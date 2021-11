El primer capítulo de la serie documental de Dolores Vázquez se estrenará gratis en Telecinco

Al igual que ya sucediera con Patria, producida por Alea Media, productora de la que Mediaset España tiene un 40% de acciones, Telecinco emitirá el primer capítulo de otro producto de HBO España -ahora HBO Max- a modo promocional.

Se trata de Dolores Vázquez: El Caso Wanninkhof, la serie documental producida por Unicorn Content (El programa de Ana Rosa) en el que, tras más de veinte años de silencio y exilio en Inglaterra, Dolores Vázquez, Loli, habla por primera vez frente a una cámara para contar su verdad.

Así lo adelanta el portal El Televisero, que explica que de momento se desconoce cómo y cuándo emitirá la ficción la cadena de Mediaset España, aunque todo hace indicar que será muy pronto.

A este acuerdo se ha llegado gracias a que este producto también está producido por una de sus productoras participadas -posee el 30% de Unicorn Content- y está distribuido por Mediterráneo Mediaset Group.

Esta serie documental de seis episodios, que busca reconstruir la historia desde todos los puntos de vista, utilizando imágenes de archivo, entrevistas con los protagonistas clave y una reconstrucción ficticia precisa de los hechos, cuenta en la producción ejecutiva con un nombre que es muy familiar para los espectadores: Toñi Moreno.

La presentadora, que cambia de registro estrenándose en la producción, ha sido esencial para levantar este proyecto ya que fue una de las personas que ha convencido a Dolores Vázquez parar romper su silencio gracias a que entabló relación con las protagonistas del caso cuando era reportera de Bravo por la tarde en Canal Sur.

"Hace poco se cumplían 20 años del caso y me llamaron muchos compañeros para preguntarme si seguía en contacto con Loli. Yo hacía trece años que no tenía contacto con ella y la llamé para decirle que había gente que quería hablar con ella. Me dijo que si hacía algo, lo haría conmigo porque se siente en confianza. Entonces me senté con Xelo Montesinos (directora general de Unicorn Content) para proponérselo, ya que no perdíamos nada. Subimos a Betanzos y me senté con Dolores para explicarle lo que queríamos hacer", explicaba recientemente a BLUPER.

"El recuerdo que tiene de su detención son 20 cámaras como si fueran disparos. No tenía necesidad de hablar ni de justificarse. Pero ¿sabes cómo la convencí? Es verdad que no tiene que justificarse, pero hay una generación que está estudiando ahora periodismo y derecho que necesita conocer su historia para que no se vuelva a repetir", añadía.

