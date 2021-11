El veredicto de Risto a un cómico tiktoker: "No me ha hecho gracia, tus chistes son malos"

Una vez más Got Talent demuestra que es un programa donde todo cabe. El concurso de Telecinco recibió este viernes sobre el escenario a Carlos, conocido en las redes sociales como 'El Chicofitness', que quiso probar suerte haciendo lo que ya ha enganchado a sus más de tres millones de seguidores: hacer reír.

El joven partía con la buena carta de presentación de ser todo un influencer en TikTok, algo que para algunos miembros del jurado como Dani Martínez reviste de mucha importancia mientras que para Risto no tanta. Carlos se posó delante del jurado con una actitud muy relajada que sorprendió a los presentes, dado que en su mayoría los concursantes suelen tener algo de nervios antes de su actuación. Acto seguido, comenzó a realizar una especie de monólogo carente de cualquier nexo de unión entre un chascarrillo y otro, algo que suele hacer en sus redes sociales y que no parecía contentar a los evaluadores.

"Si vas a la playa y te ahogas, llora. Porque, si lloras, te desahogas", dijo Chicofitness dirigiéndose a Edurne, cuyo rostro quedaba totalmente petrificado, mientras que mirando a Risto Mejide soltó: "No bebas alcohol, bebe Fanta. Porque si beber alcohol te hace alcohólico, beber Fanta te hará fantástico". Estos chistes no parecían convencer en absoluto a los miembros del jurado, especialmente al publicista que decidió pulsar la 'x' roja para que parase la actuación. Como colofón de su actuación, el tiktoker explicó un nuevo término denominado 'transeconómico', que venía a ser una disfobia cognitiva del sentimiento de ser rico y la imposibilidad material de serlo. Un 'jardín' del que tomaron buena nota los miembros del jurado.

Él es El Chicofitness y "está más fuerte que una caja fuerte", pero viene a contar chistes 💥



🌟 #GotTalent9

🔵 https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/I7NcZOGvsK — Got Talent España (@GotTalentES) November 5, 2021

"Me considero un millonario encerrado en el cuerpo de un pobre, porque el dinero no me hace feliz, sino que me hace falta", apostillaba Chicofitness durante su actuación, en la que animaba al presidente del Gobierno a instaurar esta acepción en el DNI. Una vez terminado el monólogo, el jurado empezó a dar su veredicto que consistió en un no rotundo de Edurne y en un sí de Dani, que valoró muy positivamente su actitud de "Sobrado". Le tocó el turno a Risto Mejide, que haciendo gala de su suspicacia regaló su evaluación tanto al joven como al público allí presente.

"No me ha hecho gracia, supongo que tu intención era hacer gracia imagino. Los chistes son malos de atar, no hay por dónde cogerlos", afirmaba el presentador de Todo es Mentira, que segundos después daba un vuelco a su discurso. "Hay momentos en tu espectáculo que no son malos, como el tema de la identidad y el DNI. Pero el término 'transeconómico' me ha encantado, es un sí", afirmaba contundente Risto ante la sorpresa del concursante y el aplauso del público. Un resultado que nadie atinaba a acertar dadas las recciones de Mejide durante la actuación. Todo un momentazo televisivo que pone de manifiesto de alguna manera lo complicado que puede llegar a ser trasportar el talento de las redes sociales a la televisión.

