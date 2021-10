Cristina Porta, la fan que intenta (en vano) destronar a la reina Adara en 'Secret Story'

Enfrentamiento silencioso. Es un concepto que Adara adoptó espontáneamente el pasado martes durante su enfrentamiento con su compañera y ¿aún amiga? Cristina Porta. ¿Podríamos decir que era la crónica de una muerte anunciada? Básicamente, sí. Rotundamente, sí. Lo fue desde el momento en el que Adara entró en la casa de los secretos después de que la periodista se declarara, y en repetidas ocasiones, fan del concurso de la madrileña, hace dos años, en Gran Hermano VIP 7.

Poco a poco se le está cayendo el personaje a Cristina Porta. En un programa de las características de Secret Story es imposible medir todos los movimientos y pasos que uno quisiera seguir. Llega un momento que se produce una simple grieta. Y esa misma grieta, en cuanto te descuidas, puede convertirse en un auténtico abismo. Esto le ha sucedido a la periodista deportiva: creía que iba a controlar los tempos, pero ahí estaba esa Adara ágil y astuta, que estaba echando en falta, para romper su esquema.

Me pregunto si formaba parte de la hoja de ruta de la catalana este enfrentamiento con Adara. Honestamente, no lo creo. Que Porta entró con el papel muy aprendido y con cada paso calculado, no me cabe ningún ápice de dudas. Para una persona como ella, tan calculadora y contenida, cualquier imprevisto podría poner en serio peligro su objetivo. Y para que entiendan, aquí el imprevisto tiene nombre propio: Adara Molinero.

El fichaje de la madrileña no estaba en los planes de la periodista y tuvo que adaptarse a ello. Supo ver que más que una amiga, Adara era su máxima rival. Inicialmente, ambas empezaron con mal pie, pero la expulsión de Miguel Frigenti, las unió. Desde entonces, las dos han hecho frente común hasta el pasado martes en Cuenta Atrás.

Entonces, Adara acusó a la periodista deportiva de ignorarla y hacerle el vacío. Acuñó el término con el que comenzaba este texto: enfrentamiento silencioso. Así es Cristina Porta, siempre sibilina. La cuestión es quedar bien con el público, ese mismo público que la catalana está tomando por ignorante, al aunar diferentes personajes que ya hemos visto en estos veintiún años de historia de los realities.

Sé que el público no acabará premiando a todo aquel que le tome por estúpido. Y es por ello por lo que a Cristina Porta no le auguro un buen puesto en este concurso. Y no será porque no se lo merece. No se puede ser más tramposa, al intentar hacer ver al espectador que la que busca bulla, la que ha hecho el rotondazo, ha sido Adara. ¿De verdad, Cristina?

Incluso hay quién dice que Porta está replicando el mismo concurso que Adara en su GH VIP. Ratifico, secundo y apoyo esta teoría. Y cuando la que se ha proclamado fan de la madrileña ha visto que ella misma en carne y hueso es también concursante, ha decidido empezar a allanar el terreno para tenderle la trampa. Una trampa que Adara, ágil y ya curtida en el género, ha sabido capear muy bien. El pasado martes, Cristina asomó la pata. Ya lo advertí: poco a poco, conoceremos a la verdadera Cristina Porta.

Una especie de bucle temporal en 2019

Adara Molinero.

Es una cuestión que me urge saber. El martes encendí el televisor, puse Telecinco y vi a Gianmarco paseándose por la casa mientras Adara lo miraba atentamente desde el confesionario. Cogí el teléfono y, asustado, comprobé la fecha: 26 de octubre de 2021. Sí, 2021. ¡Pero si esto ya lo he vivido!, pensé. Me preocupé, pensaba que me quedé atrapado en un bucle temporal en 2019. ¿Estaba viendo, otra vez, GH VIP 7? Que va, era Secret Story, y sí, era 2021.

¿Cómo puede ser posible? Me pregunto cuántos episodios quedan por ver de GH VIP 7, si es la edición más trillada de la historia de toda la franquicia. No olvidemos que después se emitió El tiempo del descuento, un reencuentro de dicha edición que terminó medio mes antes.

Y ha habido también galas de Secret Story en las que han estado presentes Adara, Maestro Joao, Dinio, Gianmarco y Alba Carrillo. Hasta cinco concursantes de aquella edición. ¿Es que no va a acabar este hastío? Necesito que de una vez den carpetazo a aquella edición y saquen a sus exconcursantes del circuito de los realities porque resulta agotador y repetitivo. En la casa de los secretos aún restan algunos personajes atractivos en los que centrar sus tramas, ¿de verdad que no se lo merecerían?

