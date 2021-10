Adara Molinero habla con su padre en ‘Secret Story’ tras su ataque de ansiedad del domingo

El pasado domingo Adara Molinero fue la protagonista de Secret Story. Y es que recibió un mensaje de su compañera Lucía Pariente en el que le preguntaba que por qué no se hablaba con su padre desde hace dos años, lo que provocó un ataque de ansiedad de la concursante, a la que empezó a faltar aire al respirar.

Este martes, durante la gala Secret Story: cuenta atrás, Adara volvió a captar la atención de todos los focos, porque por un lado saldó cuentas pendientes con su ex Rodri, pero también con su padre, Jesús Molinero.

En primer lugar, la habitante de La casa de los secretos le contó a Carlos Sobera que sus problemas con su padre vienen de su anterior concurso, Gran Hermano VIP, donde ella conoció a Gianmarco Onestini. En aquel entonces su padre se posicionó al lado de su expareja y padre de su hija, Hugo Martín Sierra. “Tenía devoción por mi padre y me duele día tras día, es una herida que llevo dentro”, aseguró.

Después, el propio Jesús Molinero entró por teléfono para hablar con Adara e intentar recuperar el tiempo perdido. “Tendremos que darle la vuelta de alguna manera, das una versión de que yo me posicioné y no fue así. Le defendí en un concurso, pero yo no dejé de posicionarme a tu lado. Tú fuiste la que cortaste la relación con este tema. Siempre que me has llamado, me has tenido”, le dijo Jesús, que a diferencia de la madre de Adara, Elena Rodríguez, siempre se ha mantenido en un segundo plano.

Como había un poco de tensión, Carlos Sobera tendió un puente, invitando a ambos a utilizar ese momento para encontrarse. “Mi hija fue lo más grande en mi vida, teníamos una relación muy cercana. No he entrado a ningún programa a debatir ni rebatir nada, se han dicho muchas cosas de mí, oyendo a su madre diciendo burradas y sin decir nada”, continuó Jesús Molinero.

“Solo quiero escuchar un 'hija, te quiero'; si no no duermo tranquila. Es lo único que estoy esperando desde que empezó la conversación”, pidió la concursante del reality de Telecinco, una petición que no cayó en saco roto, pues su padre le dijo “Adara, te quiero mucho y lo sabes”.

