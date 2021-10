Quién es Xavier Deltell, el actor y cantante que hoy participa en ‘Pasapalabra’

Noticias relacionadas Orestes ha vuelto fuerte a ‘Pasapalabra’: Se queda a una sola respuesta del bote

Los invitados del concurso Pasapalabra se renuevan esta tarde. Y así, a partir de este último miércoles del mes de octubre veremos concursar a varias celebridades como invitadas, entre las que destaca un rostro muy vinculado al universo televisivo: el cómico Xavier Deltell.

Con él estarán como invitados además Nerea Garmendia, David Amor y Cristina Alcázar, quienes ayudarán a los concursantes a ganar todos los segundos posibles poniendo a prueba su rapidez mental y su cultura general (sin olvidarnos de los nervios).

Xavier Deltell nace en Lérida en 1958, y estudia Derecho y Graduado Social. Sin embargo, le conocemos como personaje mediático gracias a numerosos programas de televisión, siempre haciendo gala de un gran humor.

Su andadura en los medios arranca a mediados de los años 70, en la Cadena COPE de Barcelona, como cómico, y luego continuó por otras radios como la SER.

En la pequeña pantalla debuta en el programa Efecto Secundario, en la autonómica TV3. En los años 90 su popularidad se dispara cuando Xavier Sardá confía en él para el programa Crónicas Marcianas, el cual era todo un fenómeno de audiencias. Allí conoce al también humorista Carlos Latre, con el que congenia muy bien y trabajan juntos en el programa Latrelevisión, así como en la obra de teatro Uno más uno no son dos.

En cine ha trabajado en la saga Torrente de la mano de su amigo Santiago Segura. Fue jurado en el concurso de televisión ¡Mira quién baila! y fue concursante de Me lo dices o me lo cantas, aquel programa similar a La parodia nacional que emitió Telecinco en 2017. Además, ha trabajado en programas de humor como Cruz y Raya Punto Show y La hora de José Mota, ha hecho el gamberro en Me resbala y copresentó junto a Carlos Sobera y Ana Simón el formato nostálgico Los mejores años de nuestra vida, en Televisión Española.

De sus trabajos más recientes podemos destacar LOL. Si te ríes, pierdes, de Amazon Prime Vídeo; en él fue la mano derecha de Santiago Segura, y juntos ponían a prueba a genios del humor como Paco Arévalo, Yolanda Ramos, Silvia Abril o Edu Soto. Su nombre, sin embargo, no se ha confirmado para la segunda edición, que estará presentada por la propia Silvia Abril junto con Carolina Iglesias.

