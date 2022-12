Los 10 momentazos que 'Sálvame' ha regalado a la audiencia en su año más complicado

Sálvame ha vivido este 2022 uno de los años más complicados de su historia. El formato ha sufrido la aguda crisis de audiencia de Telecinco y ha tenido que luchar para resistir en las tardes de la cadena. A pesar de todo, el programa ha seguido demostrando -y ya van 13 años- que es una de las apuestas más competitivas de la franja vespertina.

Baches aparte, lo cierto es que Sálvame se ha repuesto este año de la triste pérdida de Mila Ximémez y del descenso del consumo televisivo y ha sabido entregar al público su mejor cara. Con una constante reinvención y con fichajes como el de Adela González, el formato de La Fábrica de la Tele ha logrado adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia y ha regalado a su audiencia auténticos momentazos que ya son historia de la televisión.

1. Comiendo y suspirando

El año comenzaba con una gran polémica procedente de una de las fincas más conocidas de la televisión: Cantora. Tal y como se desveló en el programa, en el salón de la casa de Isabel Pantoja se había producido una escena de sexo lésbico en la Nochevieja de 2018. Una de las protagonistas, al parecer, era Marta Riesco y Anabel Pantoja relató entonces en el plató lo que había visto aquella noche.

"Tampoco me asusté demasiado, pero no era un lugar adecuado. Era un sitio de paso a las habitaciones y no entendí el pararse ahí a hacer esa escena. Estaba a media luz, iba encendiendo luces para dejar pasar al 'negro' con mi sobrino y me encontré eso", explicaba.

Anabel Pantoja y Jorge Javier recrean la escena 🔥 que Anabel presenció en un sofá de cantora 👀😂#yoveosálvame pic.twitter.com/FVaiyFR4zn — Diego 🎅🏼🎄 (@diegobferrandez) January 17, 2022

La influencer daba más detalles y dejaba una frase para la posteridad: "Eran dos personas del mismo sexo. Una estaba comiendo y la otra estaba suspirando. Suspirar es una forma de decir que se lo estaba pasando bien, ya me hubiera gustado a mí suspirar".

2. Belén vs. Paz

También en enero, Belén Esteban y Paz Padilla protagonizaban una tensa bronca en plató que acabó con la espantada de la presentadora y el polémico despido que posteriormente se declararía nulo.

La de Paracuellos había calificado a la gaditana como "irresponsable" por decir que las vacunas contra el coronavirus "no sirven para nada". El programa organizó entonces un encuentro en plató para aclarar sus diferencias, pero todo acabó dinamitándose cuando la cómica atosigó a la Esteban y le dijo que se había metido en eso ella "solita".

Paz Padilla abandona el plató de #yoveosalvame después de enfrentarse a Belén Esteban por el tema de las vacunas. pic.twitter.com/YUb5VoSzvG — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) January 20, 2022

"Oye, mira, Paz, la que te has metido has sido tú haciendo ese vídeo. A mí no me eches ahora la culpa. Y las caras de Anne y María del Monte eran un poema", espetó la colaboradora, que además no dudó en asegurar que Paz "no cree en la vacuna". El resto ya es historia.

3. Las mil caras de Josep Ferré

Detrás de todos los personajes que han protagonizado las tramas del año en Sálvame ha habido una persona que ha sabido meterse en su piel y llevarlos hasta el plató. Se trata de Josep Ferré, el ya imitador oficial del programa, cuyo fichaje ha aportado un extra de humor y frescura al formato.

Las imitaciones de Raquel Bollo, Tamara Falcó, Ortega Cano o María Patiño ya han pasado a la posteridad por la increíble capacidad del actor para captar la esencia de los personajes y llevarla al extremo de la parodia, desatando las risas en plató y en las casas.

4. Pipi Estrada

El fichaje de Pipi Estrada ha aportado nuevas tramas al programa gracias a su conflicto con Las Campos o con su exmujer, Miriam Sánchez. Pero, además, el colaborador llegó dispuesto a destacar desde el primer día y dio todo de sí, tanto que durante una de sus peculiares carreras por el plató sufrió una aparatosa caída.

Madre mía 🤦‍♀️🤣😂 Pipi Estrada vuelve a jugarse la vida demostrando su agilidad y protagoniza una increíble caída.

Pipi Estrada provoca un gran susto a las personas del público y a sus compañeros #YoMeRebelo14J pic.twitter.com/J3cXs7YbuT — 🌹Rosa M🌹🫂 RosMu (@RosaMMunoz) June 13, 2022

Mención especial merece el guiño eurovisivo que el programa ha inventado a raíz de In corpore sano. El estribillo de la canción que Serbia llevó a Eurovisión 2022 dice "biti zdrava", aunque en la versión "salvamizada" se canta como "Pipi Estrada".

5. El 'Alcaydazo'

La actuación de Chanel Terrero en Eurovisión es, sin duda, uno de los momentos televisivos del año. La cantante conquistó una histórica tercera posición en el certamen europeo y, desde Sálvame, Carmen Alcayde quiso demostrar -a su manera- que ella también podía haber triunfado en Turín.

Ataviada con un vestuario idéntico al de la representante española, Carmen recreó el 'Chanelazo' hasta en dos ocasiones y se ganó los '12 points' de la audiencia por regalar uno de los momentos más divertidos y surrealistas del año.

Así ha sido la actuación de Carmen Alcayde imitando a Chanel en #YoVeoSálvame pic.twitter.com/39JCUZtSMn — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) May 16, 2022

6. La 'duquesa' Donoso

La separación de José Ortega Cano y Ana María Aldón ha provocado el salto a la palestra de un peculiar personaje que también ha regalado auténticos momentazos en Sálvame.

#YoMeRebelo6N

Hoy aprenderemos Inglés con PATRICIA DONOSO.

El saber no ocupa lugar. pic.twitter.com/bJdXaNmAMc — Andrés Fco. (@Frances42353183) November 6, 2022

Patricia Donoso afirma haber mantenido algo más que una amistad entrañable con el torero, pero lo que realmente ha encandilado a la audiencia es su particular personalidad, su afición por la vida de lujo y su obsesión por aparentar. La fugaz colaboradora llegó a afirmar que era duquesa del Principado de Sealand, aunque el programa demostró que en realidad ese territorio es una plataforma petrolífera de 500 metros cuadrados. Además, la periodista de la BBC puso contra las cuerdas a Donoso hablándole en inglés, pero esta se negó a responderle.

7. Jorge Javier a domicilio

Otra de las secciones con las que Sálvame ha intentado innovar este 2022 es 'Ding-dong: Jorge Javier a domicilio'. Una de las visitas sorpresa del presentador generó una inesperada trama entre dos personas anónimas que acabaron convirtiéndose en protagonistas del programa.

El espacio se desplazaba hasta el piso de Álvaro y Ana, dos jóvenes que compartían vivienda en Madrid, pero Álvaro acababa abriéndose en canal y confesando que llevaba años sin hablarse con su mejor amigo, Ariel. Gracias a la capacidad de improvisación y de convicción de Jorge Javier, los dos jóvenes acabaron reencontrándose y abordando sus rencillas frente a las cámaras.

Lo que ha unido Sálvame que no lo separe el hombre. ¡Qué bonito ver a dos amigos reencontrándose!



Chapó Ariel por reconocer sus errores del pasado y cambiar a mejor. #yoveosálvame pic.twitter.com/vB0xT96Rgo — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) October 6, 2022

8. La llamada de Tamara

La ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha sido una de las noticias del año y la marquesa de Griñón regaló a Sálvame una llamada tan histórica como las de Isabel Pantoja.

Tamara Falcó entra a Sálvame y da sus primeras declaraciones a Jorge Javier.



Esto es historia de España, tías pic.twitter.com/27mPQ0s7Mj — Hσnєу (@Honeyfull) September 27, 2022

En medio del huracán provocado por la infidelidad del influencer que desencadenó la separación, Tamara no dudó en atender a Jorge Javier por teléfono, pronunciándose en el programa de Telecinco por primera vez ante los medios tras conocerse la ruptura. "Quiero pediros perdón, porque la verdad es que durante mucho tiempo no os he creído y os quiero agradecer la labor de investigación que habéis hecho porque si no, no me habría enterado nunca", dijo en aquella aplaudida intervención.

9. El desmayo de Magdalena

La muerte de Bernardo Pantoja ha sido una de las noticias más importantes de la recta final del año. El programa no quiso perderse ni un detalle de lo que ocurriera en el velatorio y, como en tantas ocasiones, el espectáculo en directo se acabó yendo de las manos en un momento delicado y triste para la familia Pantoja.

Magdalena, tía de Bernardo, se desplazaba hasta el tanatorio para intentar dar el último adiós a su sobrino, pero acababa protagonizando un bochornoso espectáculo con cuestionado desmayo incluido.

Jorge Javier: "¿No te crees el desmayo de Magdalena?"

Belén Esteban: "Ni yo ni el 99% de los españoles"#pantodespedida #SABADODELUXE pic.twitter.com/mkwixiwD0S — Rafael García López ❤️🔻💜 (@RafaelGarciaLAF) November 26, 2022

10. Belén Rodríguez

Lo que parecía una trama más de deudas entre colaboradores ha acabado desembocando en una guerra abierta entre Sálvame y Belén Rodríguez. El programa destapó la traición de la colaboradora a Kiko Hernández, mientras que Jorge Javier también mostró su decepción con la que fuera su amiga.

Sálvame' emite en directo frente a la ventana de Belén Ro: María Patiño y Terelu la llaman a voz en grito. Cuando perseguían al padre de Olga un señor mayor , a RF con Lola que es una niña por la calle Belén Ro lo aplaudía , ahora q la persiguen a ella amenaza con demandas pic.twitter.com/tIuYHfa63k — UXIA_XOA (@UXIA84413255) November 12, 2022

Este conflicto llevó al formato a desplazarse a casa de un vecino de Belén para seguir sus pasos desde el balcón de enfrente, un acoso que acabó con una intervención policial y una amenaza de demanda por parte de la excolaboradora. Excesos aparte, lo cierto es que el seguimiento de este tema regaló algunos de los momentos más divertidos del año en el programa, como ver a Terelu Campos y María Patiño gritar a su compañera para que se asomara o preguntar por Belén Ro a otros vecinos a grito limpio desde el balcón.

