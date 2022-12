Quién es Xavier Deltell, el actor y humorista que participa en ‘Pasapalabra’ hasta el 3 de enero

Este último viernes del año, Pasapalabra vuelve a renovar su cuadro de invitados. Y entre todos los famosos que se suman al concurso destaca uno muy querido por los espectadores, pues nos ha hecho reír durante años en todo tipo de series, programas y películas. Estamos hablando de Xavier Deltell, un auténtico showman que ahora pondrá a prueba sus conocimientos, su cultura general y sus nervios frente a Roberto Leal.

Xavier Deltell nace en Lérida en 1958, y estudia Derecho y Graduado Social. Sin embargo, le conocemos como personaje mediático gracias a numerosos programas de televisión, siempre haciendo gala de un gran humor.

Su andadura en los medios arranca a mediados de los años 70, en la Cadena COPE de Barcelona, como cómico, y luego continuó por otras radios como la SER.

En la pequeña pantalla debuta en el programa Efecto Secundario, en la autonómica TV3. En los años 90 su popularidad se dispara cuando Xavier Sardá confía en él para el programa Crónicas Marcianas, el cual era todo un fenómeno de audiencias. En el programa, Deltell desborda su hilarante sentido del humor, sus personales entrevistas y su forma única de descolocar al entrevistado, y permanece desde 1997 hasta su final en 2005. En aquel plató conoce al también humorista Carlos Latre, con el que congenia muy bien y trabajan juntos en el programa Latrelevisión, así como en la obra de teatro Uno más uno no son dos.

Recupero uno de mis gags en CRONICAS MARCIANAS

hace 20 añitos uuuf pic.twitter.com/8JMqG9AZ8y — Xavier Deltell (@Xavierdeltell) September 24, 2017

En cine ha trabajado en la saga Torrente de la mano de su amigo Santiago Segura. Fue jurado en el concurso de televisión ¡Mira quién baila! y fue concursante de Me lo dices o me lo cantas, aquel programa similar a La parodia nacional que emitió Telecinco en 2017. Además, ha trabajado en programas de humor como Cruz y Raya Punto Show y La hora de José Mota, ha hecho el gamberro en Me resbala y copresentó junto a Carlos Sobera y Ana Simón el formato nostálgico Los mejores años de nuestra vida, en Televisión Española.

De sus trabajos más recientes podemos destacar LOL. Si te ríes, pierdes, de Amazon Prime Vídeo; en él fue la mano derecha de Santiago Segura en la primera temporada de este concurso. Juntos ponían a prueba a genios del humor como Paco Arévalo, Yolanda Ramos, Silvia Abril o Edu Soto. Para la segunda edición, sin embargo, el programa fue puesto en manos femeninas, y su lugar lo ocupó Carolina Iglesias. Además, fue concursante de la última edición de MasterChef Celebrity, y fue el noveno expulsado.

