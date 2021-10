El nuevo presentador de 'La Sexta Noche' estalla contra Elisa Beni: "Se acabó, cállate"

Este sábado José Yélamo vivió una de las jornadas más tensas de su corta trayectoria como presentador de 'La Sexta Noche' al enfrentarse con una de las colaboradoras veteranas del espacio, Elisa Beni. El sustituto de Iñaki López no pudo contener su hartazgo tras mandar callar en repetidas ocasiones a la periodista, que parecía hacer oídos sordos a las órdenes del conductor del programa.

El debate generado en torno a la denuncia que el grupo parlamentario Unidas Podemos ha presentado contra Meritxell Batet a consecuencia de la retirada del escaño a Alberto Rodríguez generó, como es habitual con cualquier otro tema, fricciones entre las diferentes posturas del programa. Un asunto que exaltó especialmente a Elisa Beni y que quiso defender utilizando unos argumentos que, a juicio del presentador, parecían estar alargándose demasiado. "Ve acabando Elisa, por favor", le pidió José Yélamo a la colaboradora antes de que esta esbozara: "No tengo nada más que decir". Tras el aparente punto final, Eduardo Inda apuntilló que todo lo dicho por su compañera había sido un invento. Una afirmación que encendió la ira de Beni, que siguió hablando sin respetar el turno de palabra.

Elisa Beni se resistió a acatar las pautas fijadas por el presentador en el plató. La Sexta

"La gente no se entera en casa, no nos enredemos. A la gente no le interesa esto", exclamó el presentador mientras que la colaboradora seguía hablando, un desacato por parte de la periodista que colmó la paciencia de Yélamo. "Elisa Beni, por favor, calla", repitió gaditano sin éxito alguno. "Pero no me lo digas solo a mí", respondió la comentarista, que automáticamente fue contestada por el 'maestro de ceremonias': "Sí, estabas hablando tú".

Pese a que se iba masticando un ambiente tenso en plató a consecuencia del desacato de Elisa Beni, esta continuó hablando. Una actitud que desembocó en un notable enfado por parte de José Yélamo mientras intentaba hacerse con las riendas del programa. "Elisa, se acabó. Cállate", ordenó directamente sin conseguir el resultado esperado. Beni continuó hablando sin cesar, a lo que el presentador exclamó con hartazgo "Otra vez...". La situación no achantó a Beni, que dijo: "Oye, ¿Puedes intentar que aquella banda diga algo sensato?", un reproche al que Yélamos respondió: "Te pido, por favor, que te calles, a ver si eres capaz".

Pero Beni no se dio por vencida y se volvió a quejar exigiendo que no le faltaran el respeto, una réplica ante la que Yélamo no daba crédito. "¿Tenemos ocho años? Vamos al lío", terminó diciendo el nuevo conductor del programa líder de La Sexta en la noche de los sábados, que automáticamente dio la palabra a otra de sus colaboradoras. Sin duda una situación desagradable en la que se vio obligado a reforzar su autoridad ante unos tertulianos que siempre tienen mucho que decir.

Sigue los temas que te interesan