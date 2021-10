El dardo de Netflix a Mediaset con 'Insiders': "Ya era hora de volver a la esencia de los realities"

Netflix sabe donde está perfectamente el público de Insiders, su primer reality en España. Por eso anoche, durante una de las pausas publicitarias de Secret Story, la plataforma publicó una sobresaliente promo en redes sociales para atraer su interés.

"¿Interrumpo?", comenzaba preguntando Najwa Nimri, la sorprendente presentadora de este formato. "Sé que no porque estabas viendo la gala y se han ido a los anuncios. Lo sé porque te estábamos grabando sin que lo supieras", seguía diciendo la actriz, jugando precisamente con la trama del programa: los concursantes son grabados desde el primer día de la fase final del casting sin que lo sepan.

"Que no. No te asustes. Esto solo pasa en Insiders, un reality donde los concursantes no tienen ni idea de que les están grabando. Reacciones reales, con concursantes reales. Porque ya era hora de volver a la esencia de los realities", termina diciendo Nimri, en un claro dardo a Mediaset, que en los últimos años se ha volcado en los realities con personajes pseudofamosos.

Sabemos que estás viendo esto durante los anuncios de la gala. Bueno, nos lo ha chivado @Najwa_Nimri. #INSIDERS llega en una semana. pic.twitter.com/3Zj2gsiHQJ — Netflix España (@NetflixES) October 14, 2021

Producido por iZen (Centro Médico, El Cid), este reality llegará precisamente a la plataforma el próximo jueves 21 de octubre, el día que Telecinco ha empleado históricamente para celebrar las galas de sus realities.

Insiders es un reality de convivencia en el que el espectador descubrirá una nueva forma de contar la realidad, una innovadora experiencia televisiva en la que los doce concursantes creían estar en la fase final de un casting para entrar en un reality del que no conocían ningún detalle, pero ya estaban dentro sin saberlo, grabados desde el primer día.

En un mundo en el que los concursantes de realities se las saben todas, ¿cómo conseguir que doce personas muestren su verdadera cara? Gracias a un enorme esfuerzo humano y técnico, en un plató de 1600 metros cuadrados con más de 250 micrófonos ocultos y 70 cámaras escondidas, 23 de ellas en calidad cinematográfica, los concursantes de Insiders se muestran tal y como son, ajenos a cámaras y micrófonos, en una vuelta al reality de convivencia más puro.

"Es recuperar la esencia de los realities. Es la única opción que nos planteamos. Y hay una autenticidad, una originalidad, una naturalidad... Después, si le daremos continuidad a esta estrategia, dependerá de la demanda del público", comentó el director de contenidos de no ficción de Netflix, Álvaro Díaz (Gran Hermano, Fama, El Puente), durante su presentación en el FesTVal de Vitoria.

De momento se desconoce el número de episodios o la duración de los mismos, para así alimentar aún más la intriga y la expectación, pero sí se ha anunciado que ya hay otra temporada grabada.

¿Nos comportamos igual cuando pensamos que nos están grabando o cambiamos de forma de actuar cuando sabemos que nadie nos ve? El gran secreto de #Insiders, con @Najwa_Nimri, ha sido desvelado. pic.twitter.com/uGLiZ5IPYg — Netflix España (@NetflixES) September 6, 2021

