Netflix impacta e ilusiona con los primeros avances de 'Insiders', 'Amor con fianza' y 'Yo soy Georgina'

Netflix llega fuerte al mundo del reality en España. La compañía de Los Gatos sólo ha necesitado mostrar tres pequeños avances de sus próximos programas de telerrealidad, Insiders, Amor con fianza y Yo soy Georgina, para impresionar a la prensa acreditada en el FesTVal de Vitoria. Tanto es así que la sensación generalizada es que el amante del género del reality va a volver a recuperar la ilusión en este tipo de formatos.

De la mano de su director de Entretenimiento, Álvaro Díaz (Gran Hermano, Fama, El Puente), la plataforma ha ido desgranando algunos detalles sobre estos nuevos proyectos, algunos de los cuales como Insiders, llegan rodeados de un gran misterio. "¿Qué ocurre cuando sabemos que nadie nos ve?", se preguntaba el directivo antes de explicar que, en este nuevo reality, los concursantes fueron emplazados a un casting final donde había la sensación de que todo estaba por terminar y que se suponía no iba a ser grabado.

"Durante una parte del día eran conscientes de que les grababan y que lo que estaba ocurriendo era contenido para un futuro programa. Pero, luego había una parte en la que convivían y, que aparentemente no nos interesaba, en la que se mostraba otra cara. Los contrastes eran increíbles y el resultado es oro", avanzaba Díaz, que reconoció que había ganas de un casting masivo de anónimos en España.

Para ello, la productora iZen colocó más de 250 micros extendidos por el techo que captaban todos los sonidos. "Hay un momento en el que se les revela que ese programa no va a tener lugar porque 'ya habéis estado dentro y ahora os tenéis que enfrentar a lo que habéis dicho".

En cuanto al problema de derechos de imagen que pudiera haber surgido tras grabar a los concursantes sin ser conscientes de ello, Díaz ha explicado que aunque bien "no ha sido fácil", no ha habido problemas incluso tras revelarles lo que había pasado. "El mayor problema de Insiders no ha sido el contenido porque estaba garantizado. La dificultad era mantener ese engaño".

Y el contenido estaba garantizado porque tanto Netflix como Díaz tenían clara que querían concursantes anónimos "porque era recuperar la esencia de los realities. Era la única opción que nos planteamos. Y hay una autenticidad, una originalidad, una naturalidad... Después, si le daremos continuidad a esta estrategia, dependerá de la demanda del público.

Preguntado por el papel de Najwa Nimri, la sorprendente presentadora del formato, Díaz sólo ha tenido buenas palabras para la actriz. "Se metió en un proyecto así porque le apasionó la idea. Su papel es bueno que lo vayáis descubriendo. Pero es la primera insider, una cómplice, la que controla todo el juego, la que va a explicar un paso por delante lo que va a pasar. Es un lujo tenerla como presentadora porque es absolutamente camaleónica. No sabes con qué Najwa estás hablando".

Por último, el directivo adelantó que no se va a hacer público ni el número de episodios ni duración, para así alimentar aún más la intriga y la expectación, pero sí sorprendió con el anuncio de que ya hay otra temporada grabada de Insiders.

Nuevos realities

Por otra parte, respecto a Amor con fianza, el reality producido por Fremantle y presentado por Mónica Naranjo que evoca a La isla de las tentaciones, Díaz reconoció que "es lógico que se te venga a la mente ese programa. Pero tiene lo mejor de otros formatos como, por ejemplo, Confianza ciega". En este caso, el casting también ha sido sobresaliente y el directivo ha apuntado a Laura como una máquina de generar contenido.

Ya hablando de cuál va a ser la estrategia de Netflix en entretenimiento, Díaz ha avanzado que "nuestra vocación es que siempre encuentres algo que te guste. Habrá una periocidad bastante alta. Pero queremos que nos ubiquen en Netflix como el hogar de este tipo de formatos".

Díaz, que ha avanzado que ya están trabajando en su primer dating show, también se ha abierto a producir cualquier tipo de formato y ha lanzado un mensaje al sector: "Si tú crees que algo es bueno, tráelo y cuenta por qué tenemos que producirlo. Yo nunca diría que no a una idea. Si lo defiendes con pasión la respuesta es sí".

