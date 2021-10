'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy José Yélamo, Esmeralda Moya, David DeMaría y Laura Sánchez

Noticias relacionadas Antena 3 gana septiembre a Telecinco con rotundidad tras consolidar su modelo de televisión

En esta semana de infarto, en la que Pasapalabra dio el bote de más de 400.000 euros, a la doctora vasca Sofía Jiménez, Roberto Leal dará la bienvenida a cuatro nuevos invitados. Y es que desde hoy concursan, en calidad de invitados, José Yélamo, Esmeralda Moya, David DeMaría y Laura Sánchez.

José Yélamo es un periodista natural de Cádiz, que comenzó como becario de Informativos Telecinco en Granada. Más tarde se incorpora a Gol TV para presentar el programa eSports Generation.

Uno de sus primeros trabajos, y muy recordados, fue su etapa como reportero de España Directo. Luego regresaría a Telecinco, y de ahí, a laSexta, donde ha estado muchos años en el programa Más vale tarde. Este 2021 se le dio la oportunidad de presentar laSexta Noche después de la marcha de Iñaki López.

Nacida en Madrid en 1985, Esmeralda Moya es una actriz de gran trayectoria en televisión. Ha participado en 90-60-90, diario secreto de una adolescente, Los protegidos, Tita Cervera, la baronesa, Tierra de Lobos, Víctor Ros,La Verdady 45 revoluciones. En la gran pantalla ha figurado en títulos como Mentiras y gordas, Sólo Química y Sin Novedad.

Además, hay que destacar que Pasapalabra no es el primer concurso de cultura general en el que participará Esmeralda Moya: ya concursó en El Cazador, en una de las ediciones con famosos de las que ha emitido Televisión Española.

Así mism, Esmeralda Moya se lanzó el año pasado al mundo del diseño, en concreto, al de sombreros, bajo el nombre de Emerald Hats.

Nacido en Jerez de la Frontera en 1976, David de María debuta en la música en su adolescencia, como cantante y guitarrista. Su primer álbum en solitario lo lanza en el año 1997, y adquiere mucha popularidad el sencillo ‘Amor multiplicado por dos’.

Desde entonces su carrera se vuelve imparable. Ha editado un total de 11 álbumes y tres recopilatorios. De su disco Barcos de Papel vendió más de 300.000 copias, y el single, 'Precisamente ahora', fue galardonado con el Premio Ondas a la mejor canción de 2004. Más tarde recibió el Premio Ondas al Mejor Álbum.

Por último está Laura Sánchez, que comenzó como modelo comenzó en 1998, cuando recibió el premio The Look of the Year de la agencia Elite. Más tarde debutó como actriz en Los hombres de Paco, desde entonces ha continuado apareciendo en series como La fuga, El chiringuito de Pepe o Gym Tony, y tuvo el papel de Álex en la película 3 bodas de más.

Como concursante la vimosen El Club de Flo, ¡A bailar!, Me resbala, MasterChef Celebrity, El juego de los anillos y Family Feud.

