Antena 3 arranca las grabaciones de 'LEGO Masters' y anuncia el fichaje de Eva Hache como jurado

Antena 3 ha iniciado las grabaciones de LEGO Masters, la adaptación del exitoso formato internacional que ha dado la vuelta al mundo y que llegará muy pronto a España.

Producido en colaboración con Shine Iberia, este concurso tendrá a Roberto Leal como maestro de ceremonias. Así, el presentador de Pasapalabra volverá al prime time tras su buena labor al frente de la primera edición de El Desafío.

El presentador estará acompañado de la humorista Eva Hache y el diseñador de LEGO Pablo González como miembros del jurado, que se encargarán de valorar el trabajo de los constructores.

LEGO Masters es uno de los formatos internacionales más adaptados en estos dos últimos años junto a Mask Singer y I Can See Your Voice (Veo cómo cantas), también adaptados por Atresmedia.

En qué consiste LEGO Masters

Roberto Leal será el presentador de 'LEGO Masters'. Atresmedia

LEGO Masters es un formato de Shine Iberia (a Banijay Company) en el que 8 parejas de aficionados a los juegos de LEGO se enfrentan entre sí en una serie de pruebas en las que tienen que ejecutar ambiciosas construcciones con las piezas de dicha marca.

Los protagonistas tienen que demostrar su habilidad y creatividad ante la atenta mirada de un jurado experto en LEGO, Eva Hache y Pablo González, que decidirán quién continúa en la competición.

Éxito internacional

LEGO Masters ha aterrizado con un gran éxito en numerosos países de todo el mundo. En EEUU, la cadena FOX estrenó la semana pasada la segunda temporada después de haber estrenado el formato el pasado año.

El programa ya se ha estrenado en las grandes cadenas generalistas de Europa. RTL (Alemania), RTL4 (Holanda), M6 (Francia) y Channel 4 (Reino Unido) han adaptado el formato y preparan nuevas temporadas después de su buen resultado de audiencia. En Holanda incluso ya cuenta con versiones de famosos y de niños.

El programa también ha sido emitido en Australia a través de la cadena Nine. Tal ha sido su gran éxito de audiencia que, después de haber emitido tres temporadas, el programa ya ha sido renovado por una quinta temporada.

