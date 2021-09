Aitana descarta representar a España en Eurovisión: "De momento, no me veo capacitada"

El inminente regreso del histórico Festival de Benidorm como preselección para Eurovisión 2022 ha despertado el interés de numerosos artistas reconocidos, los cuales no han dudado en mostrar públicamente su deseo de participar en el certamen para luchar por representar a España.

Sin embargo, algunos de los cantantes favoritos por el público mayoritario para competir en el Festival reconocen que no está en sus planes presentarse. Es el caso de Aitana Ocaña, que ha descartado en una entrevista participar en Eurovisión, al menos de momento.

La exconcursante de OT 2017 ha agradecido a todos sus seguidores y eurofans la confianza que muestran en ella para ser abanderada de España en el certamen europeo, pero no se plantea afrontar ese reto a corto plazo. "De momento, no me veo capacitada para ir a Eurovisión", ha afirmado la catalana en Los40.

Muy bien Aitana aquí cuando le preguntan sobre si iría a Eurovision, sincera y respetuosa con el festival, no hace falta menospreciarlo como hacen muchos otros cuando le preguntan. pic.twitter.com/ed4hjq5jE1 September 20, 2021

"Siento que hay que ir muy preparada para que salga todo muy bien y que no haya fallos. Te ven muchísimas personas, es una barbaridad", añade Aitana. Sin embargo, sí deja lugar a la esperanza para sus fans: "Yo ahora mismo no podría, pero no me cierro puertas y no quiere decir que no me gustaría más adelante", ha apuntado la artista, dejando la puerta abierta a presentarse en un futuro.

Curiosamente, durante su participación en OT 2017 Aitana fue una de las grandes favoritas para representar a España en Eurovisión 2018, y además por partida doble. El 43% de los votos del público erigió como ganadora la candidatura de Amaia y Alfred, que compitieron en Lisboa con Tu canción. Aitana quedó en segundo lugar con su propuesta en solitario, Arde, mientras que el bronce fue para su canción a dúo con Ana Guerra, el hit Lo Malo.

Éxito profesional

Desde su paso por Operación Triunfo, Aitana es una de las artistas más reconocidas del panorama nacional. Su disco debut, Spoiler, logró estar nominado al Grammy Latino a mejor álbum vocal pop. Además, ha colaborado con estrellas internacionales como Katy Perry, Cali & El Dandee o Sebastián Yatra.

Fruto de su éxito en los escenarios y del carisma que mostró desde su primera aparición televisiva, la joven artista se ha abierto un hueco también en los platós de televisión. Así, la cantante se estrenará como coach en la próxima edición de La Voz Kids tras ejercer como asesora de David Bisbal en la anterior temporada.

