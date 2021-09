Quién es David Carrillo, el actor invitado esta tarde a ‘Pasapalabra’

El actor David Carrillo se colará las próximas tardes en nuestras casas. Y es que desde este jueves 16 de septiembre le veremos, en calidad de invitado, en el concurso Pasapalabra, el cual presenta Roberto Leal en las tardes de Antena 3.

El actor no estará solo en esta nueva aventura televisiva. Y es que acompañará a José Manuel Seda, Beatriz Solano y Sara Escudero en esta aventura, si bien sus compañeros debutaron como invitados en el programa de este miércoles.

David Carillo nace en Madrid en 1984, y siente atracción por el mundo del espectáculo desde bien pequeño. Así, siendo un niño, le vimos en la serie Médico de familia en el papel de uno de los mejores amigos de Chechu, y poco después comenzó a presentar Club Disney junto a Jordi Cruz y Vanessa Martín; luego se incorporarían Jimmy Castro y Elena Ballesteros al programa.

Los años pasan y David Carrillo no se aleja del mundo del espectáculo. Le vimos en las películas Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero y Café solo o con ellas, y en series como A ver si llego, Cuéntame cómo pasó y Arrayán. En 2017 participó en Me lo dices o me lo cantas, en Telecinco, y fue el intérprete de un tema que hizo enfurecer a Kiko Rivera.

En el teatro tiene una amplia trayectoria, especialmente en el musical. Tiene una unión muy especial con el montaje Hoy no me puedo levantar, que le ha valido numerosos reconocimientos y con el que ha recorrido España. En 2020 incluso se trasladó a México para volver a contar esta historia de dos jóvenes de provincia que caen rendidos por el Madrid de los años 80.

De su vida personal se puede mencionar cómo en el año 2018 se le relacionó con el presentador Jorge Javier Vázquez, si bien ambos reconocieron que solo había sido un tonteo.

