'Cuatro al día' se disculpa en directo tras la emisión de unas imágenes: "Un error lo tiene cualquiera"

Cuatro al día, el programa presentado por Ana Terradillos, pedía perdón en la tarde del pasado lunes tras emitir el viernes 22 de julio unas imágenes que no correspondían con la información y los datos que se estaban narrando. Algo que provocaba una lluvia de críticas hacia el formato de Cuatro.

Esta imagen correspondía a un incendio que se estaría desarrollando en Tarifa, pero dentro de las imágenes verídicas, se colaba una que no correspondía con la fecha actual. La presentadora comenzaba de esta forma su particular disculpa: "Tenemos que hacer una rectificación por las imágenes que dimos el pasado viernes".

En ese momento, aparecía en pantalla uno de los redactores del programa, conectando en directo desde la redacción. "El viernes estuvimos pendientes de los incendios, y uno de ellos fue el de Tarifa, del que cubríamos la última hora. Todas pertenecían al incendio, menos esta en concreto que están viendo, la de una furgoneta que está ardiendo en una carretera muy cercana a este punto", comenzaba el redactor.

Pero pocos segundos después, descubría el error que cometió el programa en pleno directo. "Esa imagen, en realidad, pertenece al incendio de Tarifa pero del año pasado, así que pedimos disculpas. Aunque algunos no se lo crean, lo hicimos sin ninguna intención, pero intentaremos que no se vuelva a ocurrir", explicaba el periodista. Este hecho daba lugar a confusión entre la audiencia, que no dudó en hacérselo saber al formato de Mediaset España.

Pocos segundos después, la presentadora aseguraba que "siempre" intentan ser lo más fieles a la realidad posible, afirmando en un tono serio que "un error, quiero pensar, lo comete cualquiera".

Que raro, Ana Terradillos difundiendo un bulo, atentos que hablan del incendio en Tarifa y ponen imágenes del año pasado, no sé si esta vez fue por otra furgoneta, pero estas imágenes son del año pasado, debajo os dejo la prueba, un tuit de la fecha exacta de las imágenes. pic.twitter.com/AVHpSjhnmS — 🏳️‍🌈🔻𝘿𝘼𝙑𝙄𝘿 𝙎𝙀𝙂𝙊𝙑𝙄𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) July 22, 2022

Cambios en 'Cuatro al día'

Ana Terradillos se encuentra inmersa en un nuevo proyecto profesional en Mediaset España. Desde el pasado 18 de julio, la periodista se estrenaba como presentadora de Cuatro al día, el magacín vespertino de la segunda cadena de Mediaset.

Terradillos sustituía a Joaquín Prat, el presentador habitual del programa, pero que con la salida de Sonsoles Ónega tuvo que hacerse cargo de la conducción de Ya es mediodía, formato original de Ónega.

