El regreso de de ‘Lazos de sangre’ se medirá con ‘Veo como cantas’ y ‘La última tentación’

Este lunes, Televisión Española comenzó a promocionar el regreso de Lazos de sangre, cuya cuarta temporada se estrenó el pasado verano, pero que vio sus emisiones interrumpidas tras cuatro entregas. Así, los nuevos capítulos empezarán a verse a partir del próximo miércoles 22 de septiembre, con Concha Velasco como primera protagonista.

Esto significa que Lazos de Sangre se medirá con dos programas llamados al éxito, como son La última tentación en Telecinco y Veo como cantas en Antena 3. En Cuatro se medirá con Todo es verdad, mientras que en laSexta se verá las caras con El Objetivo.

Tras su pausa veraniega, Lazos de sangre tiene pendiente de estrenar además del programa de Concha Velasco otras entregas dedicadas a Manuel Díaz ‘El Cordobés’, Tamara Falcó, Alaska, Chicho Ibáñez Serrador, Los Carmona, Lina Morgan, Los Grimaldi, el grupo Parchís, Lola Herrera, Los del Río, Gila y El Dúo Dinámico.

Al igual que la primera parte, Boris Izaguirre será el encargado de presentar el programa, que se realiza siempre un debate posterior a la emisión de los reportajes con diferentes colaboradores. En ese sentido, se puede destacar el fichaje de Fran Rivera, quien usó el programa como altavoz contra Isabel Pantoja.

En un verano que no ha dejado grandes audiencias televisivas, Lazos de sangre no se convirtió en uno de los programas más exitosos y no llegó al 10% en ninguna emisión. Hubo entregas como la de María Teresa Campos que bajaron del millón de espectadores. La emisión con más seguidores fue la de María Jiménez, que llegó a los 1.190.000 espectadores.

