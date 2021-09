Belén Esteban estalla en ‘Sálvame’ contra Ylenia: “Me has le comido por dar la cara por ella”

Los directos de Ylenia Padilla a través de sus redes sociales siguen captando la atención de Sálvame. La de Benidorm parecía que no iba a atacar más el programa, pero finalmente ha vuelto a estallar contra varios miembros del equipo, incluida Belén Esteban, la que fuese su amiga. “Se acabó la bondad de Ylenia. Después de analizarlo todo he dicho 'venganza'”, asegura la que fuese colaboradora televisiva, que ahora está dispuesta a “demandar a todo Dios”.

Entre los seguidores hubo alguien que le preguntó si Belén Esteban seguía siendo su amiga, pues unos días antes la propia ‘princesa del pueblo’ entró en un directo para mandarle un beso. “Ya no. Para mí la amistad es otra cosa más que hablar en un programa para tener más frases”, decía Ylenia, tajante.

Más dura fue con Carlota Carrodera, a la que llamó “feminista traicionera”. “Lo siento si te has sentido mal en este programa. Ahora es tarde, en ese programa no se siente bien nadie. No seáis hipócritas”, le decía a la presentadora, que hace unos días confesó que ha pasado un verano muy malo. “Jorge Javier Vázquez, no tienes miedo en ningún lado, eres un mentiroso y un falso. Sinvergüenza”, le decía por otro lado al presentador titular, en referencia a su discurso sobre las agresiones homófobas de la semana pasada.

Tras ver los fragmentos del vídeo, Belén Esteban ha contestado a Ylenia con un evidente tono de decepción. “Ya estoy harta. Yo sé lo que he hecho, lo que hago y lo que haré. No puede ser hoy muy bien y mañana muy mal. Que haga lo que quiera. No tengo ni que reprochar nada ni decir nada de lo que he hecho o no he hecho. ¿Ella qué ha hecho?”, preguntaba Belén.

“El otro día me eché la culpa, y no lo tenía que haber hecho”, opinaba, pues dijo que no había sido buena amiga de Ylenia, a la que se sintió muy unida tras convivir en Gran Hermano VIP. “Yo el martes iba a quedar con ella, tenía peluquería y lo cambié al jueves. El jueves iba a quedar con ella, pero el sábado me manda un audio y dice que se anula la cita, y me bloquea. Pues hasta luego, Maricarmen. Ya he llegado al tope yo, y ahora que me ponga verde”, estallaba.

Ahora Belén Esteban ve las cosas de otra manera y su distanciamiento con Ylenia parece irreconciliable. “Yo dije: no me he portado bien como amiga. Pues sí me he portado bien como amiga, me eché la culpa y no tenía que haberlo hecho. Yo también me canso. Que aquí me las he comido por dar la cara por ella. Y lo sabéis todos”. “Me duele echarlo en cara, pero aquí yo más que nadie la he defendido. De verdad que yo quiero a Ylenia, pero tiene que entender que me mandaron todos los vídeos de ella y... ¿Pero yo qué te he hecho? El día que yo la necesite, te lo digo, que me llame, que yo voy a estar ahí”, finalizaba.

