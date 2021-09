Telecinco vuelve a emitir 'Pretty Woman': ¿sigue siendo un fenómeno de audiencias?

Telecinco ha decidido comenzar septiembre con la enésima emisión de Pretty Woman, una película que siempre se ha considera incombustible en audiencias. Pero, ¿tendrá una acogida lo suficientemente buena como para hacer frente a Kong: La isla de la calavera, en Antena 3?

Analizando la evolución de audiencias que ha tenido la película en televisión, donde ha pasado por todas las cadenas generalistas e incluso la TDT, se puede saber si sigue siendo un producto tan competitivo como antaño.

La cinta de Garry Marshall se emitió por primera vez en abierto el 2 de enero de 1994 en La 1 de TVE. Entonces congregó un 55,6% de cuota y 9.223.000 espectadores, siendo este el récord de audiencia de la película en España hasta la fecha.

La cadena pública volvería a emitir el filme siete veces más entre 1994 y 2007, aunque en medio de ese período también se pudo ver en Telecinco. En concreto, la cadena de Mediaset la ofreció entre 1997 y 2005, siendo su mejor dato el de su primer pase, el 17 de octubre de 1997, con un 44% y 6.267.000 espectadores.

'Pretty Woman' ha demostrado ser un fenómeno de audiencias en televisión.

En ese periplo por Telecinco, Pretty Woman demostró ser todo un fenómeno de audiencias, obteniendo en mayo de 2005 su marca más baja con un nada desdeñable 29,4% y 3.926.000 espectadores.

Estas cifras demostraban que la cinta tenía todavía mucho recorrido en televisión antes de desgastarse. Así, Antena 3 se hizo con los derechos para emitirla en 2006, firmando un 26,6% y 3.926.000 espectadores la única vez que la ha ofrecido. Tras ello, la película volvió a La 1, donde volvería a emitirse varias veces hasta 2011.

En su último pase en la pública, el filme logró rebasar por última vez los tres millones de espectadores con un 19% y 3.520.000 espectadores.

La cinta ha obtenido excelentes datos en las últimas décadas.

Telecinco recuperó entonces esta 'gallina de los huevos de oro' y volvió a emitirla el 2 de enero de 2012, obteniendo un 15,2% y 2.889.000 espectadores. Sólo un año después caería también por debajo de los dos millones en su segundo pase en sobremesa tras anotar un 14,9% y 1.956.000 espectadores.

Evidentemente, este descenso se debe a la creciente fragmentación del mercado televisivo y no sólo al desgaste de la cinematográfica historia de amor entre Edward Lewis y Vivian Ward. A pesar de ello, las cifras de Pretty Woman en televisión han seguido siendo notablemente buenas y han permitido a Telecinco liderar con holgura cada vez que la emite, salvo la última ocasión.

La cadena de Mediaset ofreció por última vez esta cinta en el prime time del pasado 11 de enero, justo después del estreno de Love is in the air. La película apenas cosechó un 9.5% y 1.170.000 espectadores, lastrada por las discretas cifras de la serie turca y por el hecho de que ya se había emitido sólo cuatro meses antes, cuando mejoró los datos de su anterior pase y firmó un 13,9% y 1.797.000 espectadores.

Ahora, Telecinco tiene la oportunidad de remontar ese mínimo y 'resucitar' el fenómeno que siempre ha sido este clásico del cine, aunque está por ver si le será suficiente para liderar frente a la competencia.

