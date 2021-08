'Te alquilo mi amor', la otra comedia romántica turca que marca récords en Divinity

La decisión de Mediaset España de retirar de forma definitiva Love is in the air de Telecinco a finales de julio cuando apenas quedaban unos capítulos para el final de su primera temporada, y pasar a emitir sus capítulos de estreno en Divinity ha significado un auténtico revulsivo para las audiencias de la cadena de temática femenina.

Tanto es así que la ficción protoganizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin está anotando datos nunca vistos en la cadena de Mediaset España y llevando al canal a vivir un gran mes de agosto, donde hasta ahora promedia un 2,4% de cuota de pantalla, sólo dos décimas por debajo de su rival Nova (2,6%).

De hecho, sin ir más lejos, la comedia romántica turca anotó un 5,2% de cuota de pantalla y 470.000 espectadores, su mejor cuota histórica. Un dato que también ayudó a otra serie del canal a marcar récord con un 4,1% y 332.000 espectadores.

Se trata de Te alquilo mi amor (Kiralik Ask), una serie que ya se emitó con éxito en 2019 y que ahora se emite detrás de Love is in the air, de 18:30 a 19:30 horas. Emitida entre 2015 y 2017 por el conocido canal Star TV Te alquilo mi amor está protagonizada por Barış Arduç y Elçin Sangu, quienes dan vida a Ömer y Defne.

Ömer es un genio del diseño de calzado. Adicto al trabajo, no tiene tiempo para el amor, una situación que desespera a su abuelo, que no duda en pedir ayuda a su nuera Neriman para que busque una esposa para su nieto. En el camino del joven millonario se cruza Defne, cuando un día él llega al restaurante en el que ella trabaja como camarera. Huyendo de una desastrosa cita, Ömer besa a la joven, fingiendo que es su novia. Tras ser testigo del repentino interés de su sobrino por Defne, Neriman pone en marcha un singular plan: contratar a la chica para que enamore y se case con Ömer. Desesperada por poner fin a los problemas económicos de su familia, Defne acepta la propuesta y comienza a trabajar como asistente personal del emergente diseñador. En su primer día en la compañía, descubre que Ömer ignora que ella es la chica a la que besó en el restaurante. ¿Cómo conseguirá que se enamore de ella? Junto a Love is in the air y Te alquilo mi amor, también están siendo destacables los datos de otras dos series turcas de Divinity: Ömer, sueños robados y Hayat (amor sin palabras). Este martes, por ejemplo, estas ficciones promediaron un 2,7% y 317.000 espectadores y un 3,4% y 314.000 espectadores, respectivamente. A punto de abandonar su emisión Esta gran racha para las comedias románticas turcas de Divinity llega un año después de que la cadena estuviera a punto de abandonar la batalla por las series turcas, ya que decidió trasladar estas ficciones a la franja matinal, cuyo alcance en audiencias es mucho menos que en la vespertina. En este sentido, el director de Adquisiciones de Producción Ajena de Mediaset España, Ángel López Armendáriz, decía a Todotvnews que "seguimos mirando de cerca la producción turca, aunque es cierto que Divnity, nuestro canal especializado en series turcas, está teniendo unos resultados menos buenos de lo deseado en ese género". "El hecho de que ahora no estemos alcanzando grandes éxitos nos permite parar un poco, respirar y ver si ese es el camino adecuado. Esto nos lleva a que estamos súper abiertos a donde podemos encontrar algo interesante. Por ejemplo, hace poco hemos comprado una serie ucraniana para Divinity", añadía. Tras este "respiro", las ficciones turcas volvieron a la franja de tarde, donde ahora están ayudando al canal a vivir el mejor mes del año a nivel de audiencias. De acabar agosto con un 2,4%, Divinity igualará así lo conseguido hace justo un año cuando anoto su mejor cuota en 2020.

Sigue los temas que te interesan