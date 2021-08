El bonito homenaje de ‘Family Feud’ a Mayra Gómez Kemp y a la generación del ‘Un, dos, tres’

Este viernes se emite una nueva entrega de Family Feud, el programa de Nuria Roca en el que dos grupos de famosos tienen que acertar las respuestas que 100 personas han dado a una pregunta concreta.

En esta ocasión, uno de los equipos estará englobado en el nombre de ‘Amiguetes’, con Santiago Segura al frente, y escudado por Florentino Fernández, Sara Sálamo, David Guapo y Leo Harlem. En definitiva, parte del equipo de A todo tren: Destino Asturias, la película que este verano estrenó Segura en cines.

Por otro lado, nos encontramos al equipo ‘Un, dos, tres’, formado por Mayra Gómez Kemp como capitana, secundada por Miriam Díaz-Aroca, Beatriz Carvajal, Ángel Garó y Paco Arévalo. Presentadores y humoristas que durante años nos divirtieron y nos hicieron reír en el programa Un, dos, tres, responda otra vez. Como curiosidad, ese concurso lo dirigía Chicho Ibáñez Serrador, quien también fue quien le dio a Nuria Roca su primera oportunidad en una televisión nacional, después de haber debutado en Canal 9.

Para los amantes de la televisión, esta entrega es muy especial precisamente por ese guiño al Un, dos, tres. Un concurso semanal donde se mezclaban las preguntas de cultura general con las pruebas físicas y el más puro azar, y que se emitió en Televisión Española (de forma interrumpida) entre 1972 y 2004.

El Un, dos, tres, tiene algo mágico. Era un formato que reunía a la familia delante de la televisión, que entusiasmaba por igual a niños que a mayores. Si uno lo piensa, ningún otro gran concurso (ni serie, casi) es tan reivindicado año a año, en cualquier cadena, en cualquier formato. El Un, dos, tres se ha homenajeado en El Hormiguero, El concurso del año, en Sálvame, en Cuéntame, en Mi casa es la tuya y tantos otros formatos.

Ni Espinete con Barrio Sésamo, ni los Chiripitifláuticos, ni Reina por un día, ni el El gran juego de la oca o el ¿Qué apostamos? ha conseguido permanecer tanto tiempo (y tan fresco) en la memoria del público. Chicho creó un formato único, a pesar de que se avergonzaba de él en un primer momento; tanto que ni ponía su nombre en los créditos.

Mayra y Santiago Segura en 'Family Feud'

Una muestra de cariño a Mayra Gómez Kemp

En la emisión del programa Nuria Roca aprovechó para ensalzar la figura de Mayra Gómez Kemp, recordando que fue una pionera de la televisión, no solo nacional, sino mundial. Y es que hasta que ella tomó los mandos del Un, dos, tres, tomando el testigo de Kiko Ledgard, ninguna mujer había presentado jamás un concurso de televisión, era algo que estaba reservado exclusivamente a los hombres. Y aunque de su debut haga casi 40 años, las cosas no han cambiado tanto.

“Era un feudo exclusivamente masculino. Siempre pensé que como me fue bien en el Un, dos tres que luego vendrían muchísimas mujeres más a presentar concursos... Pues no”, decía Mayra, denunciando que todavía la igualdad no ha llegado de manera real a la pequeña pantalla. “Ahí estamos, Mayra, luchando un poquitito”, le respondía Nuria Roca, dándole la razón.

En ese sentido, es interesante recordar cómo Mayra ofreció una entrevista en RTVE en la que explicó que “nadie daba un duro porque los españoles aceptaran a una mujer en prime time en el buque insignia de la cadena, ninguna mujer había presentado un concurso ni en España ni en el mundo”. “De alguna manera me ha metido en la historia de Televisión Española, la primera mujer que presentó un concurso, un programa que todo aquel, aunque fuera pequeño en aquel momento, a día de hoy recuerda y cuyo última entrega fue vista por 24 millones de espectadores”, añadía.

La lucha contra la soledad de Mayra y su sueño de ir a ‘Tu cara me suena’

A sus 73 años Mayra Gómez Kemp tiene todavía muchas ganas de hacer cosas en televisión, a pesar de que haga muchos años que no tiene un programa fijo. El pasado enero acudió como invitada a Pasapalabra, y allí explicó que “el proyecto de vida más importante de mi vida, después de 47 años juntos… es cuidar de mi marido”. Pero a continuación realizó una petición: “A ver si de una vez me llaman de Tu cara me suena”, añadía entre risas.

¿La veremos algún día pasar por el clonador en la nueva etapa del concurso de imitaciones? Sería realmente maravilloso, sobre todo, porque se reencontraría con Lydia Bosch, con la que trabajó en Un, dos, tres cuando Bosch daba sus primeros pasos en la televisión.

Ese mismo mes de enero Mayra perdía a su marido Alberto Berco (quien también trabajó como humorista en Un, dos, tres). Eso supuso un mazazo para la comunicadora de origen cubano. En abril habló con el programa Socialité, y explicó que estaba “resistiendo pero bien no estoy”. “Desde que se murió mi marido no sé lo que es un abrazo de nadie, porque no puedo dejar que nadie se acerque por la pandemia”, lamentaba, añadiendo que hacía todo lo posible para no “pillar el virus”.

Seguro que después de este homenaje que Family Feud le ha hecho a ella y a toda la generación del Un, dos, tres, Mayra volverá a sentir ese abrazo, ese cariño que tanta falta le ha hecho en los últimos meses.

