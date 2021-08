La vez que El Fary concursó en el 'Un, dos, tres' junto a su "hermana" Alaska

Tras María Jiménez y María Teresa Campos, Lazos de sangre dedica esta semana la primera entrega de la temporada a una celebridad masculina. Y es que el programa que presenta Boris Izaguirre girará alrededor de José Luis Cantero, más conocido como El Fary. Un cantante que debe su nombre artístico a las imitaciones que hacía del gran cantaor salmantino Rafael Farina.

En esta entrega, Lazos de Sangre contará con Bibiana Fernández, Carmen Alcayde, Fernandisco, Omar Montes, Paloma Barrientos y Elisa Beni como colaboradoras, y participarán en el debate previo y posterior al documental. Además, Cristina Rodríguez hablará de la evolución de El Fary a través de su vestuario.

En el documental en sí, El Fary será recordado por personas que le conocieron muy bien, como sus hijos Raúl y Javi Cantero, así como Camela, Santiago Segura, Vicky Larraz, Javier Gurruchaga, Mario Vaquerizo, Melody y los periodistas Ángel Antonio Herrera, Rosa Villacastín y Carmen Alcayde. Juntos comentarán su vida personal y profesional, y cómo le vimos cantar delante de las cámaras de televisión, y hacer muchas más cosas.

¿Qué queréis ver este martes en #LazosdeSangre? El Fary será el protagonista indiscutible del programa y prometemos un programa muy especial 😉 pic.twitter.com/U7hWydk9KF — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) August 1, 2021

Por ejemplo, El Fary llegó a ser con concursante de una entrega especial del Un, dos, tres, responda otra vez, en el programa dedicado al mundo del disco emitido en 1984. Todo el dinero que se lograse en aquella entrega iría destinado al Montepío de Empleados de la Sociedad General de Autores de España, cuyo fin era inicialmente proteger a los autores incapacitados y a sus descendientes. Una sociedad que desapareció con el tiempo para terminar integrada en lo hoy es la SGAE.

En este Un, dos, tres participó El Fary formando pareja con Alaska, con la que tomó tantas confianzas como para llamarla “hermana”. Cuando Mayra Gómez Kemp los presentó, la comunicadora dijo que ambos formaban “una pareja en la que no pensaríamos de antemano”. El Fary respondió que eran “la pareja más idónea del mundo”, y aprovechó para hacer un chistecito. “Olvido, que no se te olviden las cosas”, advertía a Alaska. Sin embargo, fue el propio Fary quien no estuvo muy fresco durante el concurso, y que los olvidos los tuvo más él que Alaska.

Mayra, sabia y prudente, recordaba que todos los invitados de manera desinteresada, que iban “a jugarse el tipo” por su gran popularidad y por la imagen que la gente tiene de ellos. Alaska y El Fary competían contra Daniela Romo y Dyango por un lado, y por Bertín Osborne y Paloma San Basilio por otro.

La azafata Pat Ondiviela (que había sido Miss España en 1980, y que ahora trabaja como actriz, principalmente al otro lado del charco) acercó el sobre de preguntas al Fary y Alaska. “Suerte la de tu novio”, le respondía El Fary, explotando su perfil de galán, ese que le hacía protagonizar titulares en prensa como aquella entrevista en la que afirmaba “en la cama soy un monstruo”.

¿Quién se acuerda de este titular que protagonizó El Fary? El martes también hablaremos de ello en el documental de #LazosdeSangre. https://t.co/l226EHjHVS pic.twitter.com/NMi5jVVQ9v — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) August 1, 2021

Por 25 pesetas la respuesta acertada, Mayra Gómez Kemp pidió a Alaska y el Fary “utensilios para comer y beber”, sin poder cambiar de color o de tamaño para contabilizar más respuestas. El ejemplo facilitado fue una copa. Siguiendo la dinámica del juego, Alaska respondió una copa, y entonces Fary respondió “el vino”. Ahí sonaron las sirenas de las Tacañonas, y una de las hermanas Hurtado hizo su pareado: “El Fary empieza muy fino, se ve que le gusta el vino”. Mayra le explicó que le habían pedido utensilios. “Podía haber dicho la botella”, se lamentaba Fary, entendiendo la pregunta cuando ya nada se podía hacer. Así, acumularon 25 pesetas, 15 céntimos de euros al cambio.

En la segunda ronda de preguntas, El Fary se mostraba pesimista. “Yo considero que nosotros ya no ganamos ni con una quiniela” decía, antes de que Mayra les pidiese nombres de ciudades italianas, como por ejemplo Roma. Roma, dijo Fary. Milán, siguió Alaska. Venecia, continuó Fary, y Nápoles continuó la de Dinarama. Entonces El Fary volvió a meter la pata y repitió Milán. Con cuatro preguntas, la recaudación subió hasta 100 pesetas.

Ya en la ronda final, Mayra pidió nombres de directores de cine extranjeros, como por ejemplo Renoir. Ahí sí que lograron algunas respuestas más, aunque en un momento dado Fary se agobió. “Si es que tengo ruina, si no he acertado con la comida imagina ahora mismo, John Wayne, John Ford”, se lamentaba, mientras el tiempo corría y terminaba por agotarse con siete respuestas acertadas. En total, ganaron 700 pesetas para el Montepío de autores, 4,207 euros.

“Lo que siento es por el Montepío de autores, yo venía con esas ansias de darles gloria. Ya que no he estado a la altura de poderles ofrecer lo que yo quería es prometer a estos fenómenos que yo daré una gala a beneficio de ellos” dijo el Fary, para compensar sus errores.

Los famosos que mejor resolvieron la ronda de preguntas fueron Bertín Osborne y Rocío Dúrcal, y de hecho, también fueron los mejor parados en la eliminatoria y llegaron a la subasta. Ganaron 610.000 pesetas después de un juego de azar, que entregaron a Manuel Paso, el autor teatral que entonces presidía el Montepío.

