Del ‘Un, dos, tres’ a ‘Cuéntame’: el legado televisivo de Quique San Francisco

Noticias relacionadas De Dani Martínez a Inés Arrimadas: los famosos lloran la muerte de Quique San Francisco

A inicios del mes de febrero, el actor Enrique San Francisco, o Quique San Francisco ya que trabajó acreditado de ambas formas, era ingresado el la UCI como consecuencia de una neumonía bilateral severa. Este 1 de marzo se conocía la aciaga noticia de que el humorista, de 65 años, fallecía como consecuencia de la misma.

Nacido en Madrid en 1955, Enrique San Francisco venía de una familia de artistas, y era natural que él también acabase dedicándose a la interpretación. Con seis años aparece en una película, Diferente, una rareza gay de la filmografía nacional en clave musical.

En el séptimo arte, San Francisco trabajó para grandes directores como Eloy de la Iglesia, Manuel Gutiérrez Aragón, José Luis Cuerda o Adolfo Arinstarain, dejando una filmografía de más de 30 títulos y dos nominaciones al Goya a mejor actor de reparto por El baile del pato y Orquesta Club Virginia. También trabajó mucho en teatro, tanto en funciones como al frente de su propio espectáculo.

Del mismo modo, es de justicia reconocer el amplio legado televisivo de Enrique San Francisco (nombre artístico de Rogelio Enrique San Francisco Cobo), en el que intercaló papeles fijos en series con otros episódicos, así como intervenciones de colaborador o incluso concursante de realities.

En su currículo aparecen títulos tan emblemáticos de la historia de nuestra televisión como Curro Jiménez, Proceso a Mariana Pineda, La mujer de tu vida o los inolvidables Estudio 1. Su papel más largo en una serie fue en Cuéntame, donde interpretó a Tinín en más de cien entregas; un trabajo del que no guardaría buen recuerdo, pues en su entrevista con Risto Mejide en Viajando con Chester señaló que en la ficción se producían “muchas injusticias basadas en la envidia”.

Los ladrones van a la oficina, Ellas son así o Colegio mayor son otras de las series en las que trabajó como actor.

De forma paralela, San Francisco explota su lado cómico a través de colaboraciones en programas variados. Fue uno de los monologuistas más activos de El club de la comedia, lo que le permitió lanzar un libro titulado La vida según San Francisco.

En 2004, Chicho Ibáñez Serrador confía en él para ser uno de los cómicos del programa Un, dos, tres, en la etapa final del programa. A diferencia de otros compañeros, que interpretaban personajes, él siempre hacía de sí mismo mientras dialogaba con el presentador Luis Larrodera.

Sus entrevistas tampoco pasaban por alto. En El Hormiguero (programa del que fue en el pasado colaborador durante un breve espacio de tiempo) dijo cosas como “A problema sin remedio, gramo y medio”.

En Viva la vida, en su visita en diciembre de 2019, contó que le habían detenido cuatro meses antes por pelearse con alguien que insultó a “una señorita” con la que él iba. A Bertín Osborne le narró los cuatro años que estuvo atrapado por la droga, y en Liarla Pardo cargó contra el Gobierno porque “en nuestro país la gestión (del coronavirus) ha sido espantosamente mala”.

En sus charlas televisivas explicaba también sin cortapisas que la mala gestión de su patrimonio le había llevado a perder su casa, y que vivía en una habitación de hotel a las afueras de Madrid. En esa misma habitación recibió en 2019 a Suso Álvarez, María José Cantudo y Topacio Fresh cuando fue anfitrión en Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, reality en el que tuvo desacertados comentarios hacia Topacio por su condición de mujer transexual.

Ese año también estrenó Follow San Francisco, un docu-reality de diez capítulos que giraba alrededor de su intento de reinvención digital y adaptación a las nuevas tendencias, y que se podía ver en Flooxer.

“Me han pagado algo, aunque menos de lo que deberían. Aunque ya me lo he gastado todo, en realidad, mucho antes de que se emitiera el programa. He generado muchísimos miles de euros a lo largo de mi vida. Pero generalmente, todo lo que me entra ya me lo he gastado... y encima lo debo. Siempre he vivido al día. Hay que aprovechar, porque uno nunca sabe cuándo le va a llegar el hostión. Me proponen bolos para el año que viene, pero no sé si voy a estar aquí”, decía en El Hormiguero el día que acudió a presentar esta producción.

Su última aparición pública fue en la presentación del anuncio de Navidad de Campofrío, donde participaba todos los años, y donde interpretó a la Muerte.

Si algo hemos aprendido en este 2020 es que cualquier día, por insignificante, extraño o difícil que parezca… merece ser vivido. Os presentamos D.E.V. #DisfruteEnVida ❤️ #SaberDisfrutar https://t.co/dHTLvI4oR2 pic.twitter.com/vJPUYWvZZw — Campofrío España (@Campofrio_es) December 3, 2020

Además, se puede recordar que Quique San Francisco iba a ser compañero de Kiko Hernández en el debut del colaborador de Sálvame como actor. Hace un par de años, Telecinco apuntó que se había grabado el piloto de una serie en la que además de ellos dos estaban Antonio Resines y Massiel, aunque nunca más se supo del proyecto.