Quién es Leo Harlem, el actor que desde esta tarde está invitado a ‘Pasapalabra’

El humor y la actuación estarán muy presente esta tarde en Antena 3. Y es que Pasapalabra da la bienvenida, por un lado, al humorista Santiago Segura, y por otro, al actor Leo Harlem. Ambos, junto a Natalia Sánchez y a Ana Torroja, ayudarán las próximas tardes a los concursantes Pasapalabra a acumular el mayor número de segundos posibles.

Leo Harlem es el nombre artístico de Leonardo González, quien nace en Matarrosa del Sil (León, 1962) pero se muda a Valladolid desde pequeño. La fama le llega pasados los 40 años y hasta entonces trabajó en diferentes oficios. “Yo trabajaba en un bar de Valladolid que se llamaba 'Harlem' porque poníamos mucha música jazz, mucho soul, mucha música negra porque a uno de los socios le encantaba ese tipo de música y era el que llevaba la guía musical. Y entonces, como trabajaba en el 'Harlem', la gente dice Leo Harlem” explica sobre el nombre con el que ha saltado a la fama.

En sus inicios televisivos le vimos en espacios como El club de la comedia, La hora de José Mota, El club del chiste, Se hace saber o Zapeando.

El pasado 2020 Leo Harlem tomó el testigo de Pablo Chiapella, Edu Soto, Eva Hache y Jorge Cadaval y se puso al frente de El paisano, en Televisión Española. Su primera entrega la desarrolló precisamente en la localidad que le vio nacer. “No he trabajado más en mi vida. El sistema de rodaje es muy intenso, el equipo facilita mucho, pero es un trabajo desde que te levantas hasta que te acuestas. No paras. Pero es muy bonito” indicó sobre esta experiencia.

En la actualidad, Leo Harlem tiene en cartel la película A todo tren: Destino Asturias, la nueva película de Santiago Segura, con quien anoche estuvo precisamente en El Hormiguero.