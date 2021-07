Marta Roca, la mujer de Chelo García-Cortés, carga contra ‘Sálvame’: “Son todos unos cobardes”

El pasado viernes Kiko Matamoros y Chelo García-Cortés tuvieron una fuerte discusión en la que se llamaron de todos. Un desencuentro que estuvo propiciado por el fichaje de Rocío Carrasco por parte de Sálvame como defensora de la audiencia.

Este lunes, Sálvame quiso saber la opinión de Marta Roca, esposa de Chelo, quien se mostró muy dura tanto con Matamoros como con el programa. “Son todos unos cobardes, es lo normal en este programa. El chavalín este (Matamoros), que es un listillo, listo, listo... no va a atacar a los otros, no tienen cojones a atacarlos. Es más fácil atacar a las chicas, a Chelo o a Lydia. Yo le diría al chico este que, ante todo, tenga un poco de educación y de respeto a la profesionalidad de la gente. Él debe hacer su función y me imagino que es la dirección la que le da indicaciones” aseguró Marta a través de una entrevista telefónica.

El redactor quiso saber si, para Marta, el trato que recibe Chelo García-Cortés en el programa es poco adecuado. “Sí, rotunda y absolutamente. Yo veo poco el programa, pero no me gusta cómo la tratan. Chelo es una periodista de toda la vida. Entiendo que el corazón ha cambiado y que ella no tiene alternativa a hacer esa televisión, pero creo que se merece más respeto por parte de la productora, de los directores y de los presentadores” respondía Roca.

“Duele ver lo que le hacen. Hemos pasado muchos años viviendo la vida que hemos querido. De abajo arriba es muy fácil, pero de arriba abajo es muy difícil. Yo no encuentro trabajo, nosotras hace nueve años que no tenemos vacaciones” añadía también Marta Roca.

En el plató, Kiko Matamoros respondió a Marta. “Coincido con ella en que Chelo que se merece algo mejor, lo que no sé hasta qué punto tú se lo facilitas. Si has cargado contra compañeros y productora al final ella tendrá que venir aquí a dar la cara”, aseguraba el colaborador. “Precisamente, el viernes me negué a contestar a una pregunta sobre ella porque entiendo que suele ser un blanco fácil y podía desestabilizarla. Hacer audiencia a su costa habría sido muy fácil, así que dije que o me preguntaban por todos o me sacasen esa pregunta del Polideluxe” añadía Matamoros, que decía que a veces incluso ha sido “blando”.

Chelo, en su intervención por videollamada en 'Sálvame'

Finalmente, la propia Chelo ha entrado al programa a través de una videollamada para defender a su esposa y excusarla. “Su fallo fue coger el teléfono, ser educada y contestar a las preguntas del reportero. Pero no tengo nada que decir, ella dice lo que piensa”, decía la periodista.