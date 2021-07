Dani Fernández: "Mentiría si dijera que quiero hacer un reencuentro con Auryn, estoy bien así"

Mencionar el nombre de Dani Fernández sin recordar su época en Auryn es inevitable. La exitosa boyband que llenó estadios de todo el país le catapultó a la fama a él y a sus cuatro compañeros, Blas Cantó, Carlos Marco, David Lafuente y Álvaro Gango, pero desde 2019 Dani reivindica su identidad propia y su trabajo como artista.

El cantante debutó en solitario con Incendios y en 2020 lanzaba la reedición Incendios y cenizas. Ahora acaba de publicar Clima tropical, el primer single del que será su segundo álbum. El pasado 22 de junio, el manchego pudo compartir de cerca con su público esta música que, según cuenta a BLUPER, le permite mostrarse tal y como es. Lo hizo en la inauguración de El Patio Mahou, un nuevo espacio en Madrid con el que la compañía cervecera muestra su compromiso de "generar encuentros de calidad entre personas, esenciales para vivir mejor".

Dani Fernández durante su actuación en Madrid.

¿Cómo has vivido la vuelta a los escenarios tras el parón por la pandemia?

Nosotros tenemos amor a la música, pero sin la gente no es lo mismo. Todos los que nos dedicamos a esto y nos gusta cantar en directo creemos que tiene que haber una conexión con el público. Es algo que echaba muchísimo de menos y agradezco a la gente que consume música en directo por ser valiente y por seguir haciendo que muchos trabajadores puedan seguir viviendo.

¿Cómo te afectó la pandemia a nivel personal y artístico?

A nivel personal lo peor ha sido tener que cancelar mi gira y decirle a mucha gente que no íbamos a poder tocar. Eso fue muy difícil, pero a nivel compositivo en la cuarentena he escrito muchas canciones, me ha venido bien a la hora de madurar mi proyecto y saber por dónde quiero ir. Creo que todos hemos tenido emociones de todos los colores y ahora queremos que vuelva la normalidad y lo que teníamos antes.

Tu reedición de Incendios se llama Incendios y cenizas. ¿Qué cenizas han quedado tras los incendios de tu debut en solitario?

Para mí han quedado muchas cosas muy positivas: conciertos, gente que ha apoyado el proyecto cuando tuve la inseguridad más grande de mi vida al salir de Auryn. Pensaba que no me iba a escuchar nadie, pero empecé a llenar salas y a tener el apoyo de los medios y de la gente. Esas cenizas son inseguridades que quedaron atrás y que ahora se han vuelto mucho más positivas.

¿Notas que el público de Auryn también te sigue ahora?

Creo que tengo la suerte de haber encajado en muchas personas que me escuchaban antes con Auryn, pero por el tipo de proyecto tengo todo tipo de públicos. Eso es lo que más orgulloso me hace sentir, porque creo que las historias que cuento le pueden pasar a todo el mundo y eso me hace mucha ilusión. Ahora son casi más fans mías las madres que antes tenían que llevar a sus hijas a los conciertos de Auryn.

El cantante asegura que no participaría en Eurovisión.

¿Qué queda del Dani de Auryn?

El Dani del grupo era una persona que se dedicaba a la música por pasión y sentimiento y eso nunca va a cambiar. Ahora soy más fiel a mí mismo que antes, porque antes éramos cinco y cada uno tenía que guardarse una parte de sí, pero ahora la puedo sacar entera, así que estoy muy feliz de eso.

¿Pudiste ver la actuación de Blas Cantó en Eurovisión?

No pude ver Eurovisión porque soy fan absoluto del Atlético de Madrid y ese día ganó la Liga. Yo no podía parar de llorar con mi padre por videollamada, luego vi el Festival en diferido. Blas me lo perdona porque sabe que soy muy fan del equipo y a él lo podía ver después.

¿Qué te pareció la posición de Blas?

Creo que la música no tiene competición, lo más importante es llevar a gente con la que nos sintamos orgullosos, que lo haga bien y que se deje la piel. Blas lleva mucho tiempo trabajando porque ir a Eurovisión le hacía mucha ilusión desde niño. Yo me alegro mucho por él, la posición es lo de menos.

¿Te atreverías a participar en el Festival?

No, ya lo hice en el Junior cuando era niño y después lo intenté con Auryn, creo que sería repetitivo. Si algo me ha dicho el universo es que Eurovisión ya lo he vivido muy de cerca. Blas ha tenido que parar toda su carrera para el Festival y yo no sé si podría estar tanto tiempo sin tocar, además de tener que exponer mis canciones al público para que escoja una, etc. Creo que no estoy preparado para eso, de momento tengo mucho que mejorar.

Ahora que están tan de moda los reencuentros nostálgicos, ¿te gustaría volver a cantar con Auryn?

En mi cabeza solo está mi segundo disco y seguir haciendo canciones y mejorando, tocando con mi banda que me hace sentir muy completo. En mi cabeza no está para nada un reencuentro ahora mismo, mentiría si dijera que quiero hacerlo. La gente que me sigue sabe que no reniego de Auryn y le tengo un cariño enorme, pero ahora estoy bien así.