Pros y contras de saber qué día se llevan el bote de ‘Pasapalabra’ (o de cualquier otro concurso)

Pablo Díaz y Javier Dávila llevan muchas semanas enfrentados en Pasapalabra; ya se han visto las caras en más de 70 programas. El músico canario y el profesor de Derecho afincado de origen salmantino mantienen tarde a tarde un duelo que tiene a muchos en vilo, con unos grandes datos de audiencia. Prácticamente en cada entrada dejábamos a uno de los dos acariciando el bote, cuando no terminan empatados.

Desde hace unos días, Antena 3 emite una misteriosa promo en la que se ve a Pablo Díaz con un semblante muy nervioso, a una sola palabra de conseguir el codiciado bote. Algo similar ocurría el pasado mes febrero cuando la cadena lanzaba un anuncio similar, con Pablo muy emocionado a una sola palabra de la victoria, aunque entonces, Díaz se equivocó de respuesta.

Parece que ahora sí que no se le resistirá el bote. Pasapalabra duplicará su emisión, en su horario habitual a las 20:00 de la tarde primero, y en el prime time después. A continuación, se dijo que “un invitado misterioso” visitará El Hormiguero. Un invitado que después se confirmó que es Pablo Díaz.

“Lo voy a decir ya, el jueves nuestro invitado sorpresa será Pablo Díaz: ¿Y por qué va a venir...? Usad la lógica porque no se puede decir. Aquí no paramos de no decir las cosas, pero luego...”, afirmó Pablo Motos este martes. “Pasará un acontecimiento gordo y lo veremos ese día”, añadía.

Así, todo parece indicar que, esta vez sí, Pablo Díaz se llevará el bote (de más de 1,8 millones de euros) y que luego se pasará por el programa de Pablo Motos.

De esta forma, Antena 3 logra convertir esa victoria en un auténtico evento, cambiando su programación alrededor de tal hito. Quiere hacer partícipe a toda la audiencia del éxito de Pablo Díaz, quien lleva más de un año ya entrando cada tarde en nuestras casas. Y es que su debut fue el 26 de junio de 2020, y desde entonces nadie ha logrado echarle del programa.

Un éxito de audiencias asegurado

¿Es necesario anunciar qué día se llevan el bote en un concurso como Pasapalabra? De cara a las audiencias, sí. El pasado mes de febrero se emitió una promo en la que a Pablo Díaz, de nuevo, le quedaba solo una pregunta por acertar, y parecía que se la sabía. Finalmente, falló aquella última palabra del rosco, pero la audiencia estuvo muy atenta a todo lo que sucedía.

Pasapalabra firmó aquel 25 de febrero un 31,8% de cuota de pantalla con una media de 4.844.000 personas atentas a la las diferentes pruebas del concurso. Fue el mejor dato histórico del concurso.

Si nos fijamos en el concurso en la etapa de Telecinco, encontraremos, por ejemplo, que cuando el histórico concursante Fran González se llevó el bote Pasapalabra firmaba también su máximo histórico hasta el momento, con un 26,2% de cuota y 4.028.000 espectadores.

Pasapalabra repetirá así los pasos de otro concurso de la cadena, ¡Boom!, que decidió trasladar al prime time la entrega en la que Los Lobos lograban el premio. Obtuvo un 32,9% de audiencia y 4.200.000 espectadores y fue la emisión más vista de todo el mes de julio de 2019.

Los días previos a la entrega del bote la audiencia también funciona de forma excelente; a pesar de la Eurocopa ha logrado ser lo más visto de la jornada en estos días, marcando incluso su segunda mejor cuota histórica.

Antena 3 reestructura la noche del jueves para entregar el bote ‘Pasapalabra’ a Pablo Díaz

A los espectadores parece que no les importa demasiado saber qué día exacto se llevan el bote. Quieren compartir la alegría de alguien que ya es casi de la familia, después de tantos meses siguiendo sus andanzas. Es emocionante conocer su reacción, si llorará, si le dará un ataque de risa. Y en la época de Telecinco, incluso, si se dejarían o no rapar la cabeza.

Sin embargo, este tipo de anuncios también rompe ese factor sorpresa de ver el programa un día cualquiera esperando que suene la campana. Podría interpretarse que, los días sin bote, ver este concurso (o cualquier otro con bote, como ¡Boom!) no es más que un trámite, y que por muy bien que se hagan las cosas habrá una pregunta, al menos, que se quedará sin responder.

Además, en el caso de Pasapalabra, ni siquiera se ha jugado con la posibilidad de pensar que el bote se lo lleva el rival de Pablo Díaz, Javier Dávila. Se dice qué día se llevarán el bote y quién. Sin duda, habría sido emocionante saber que se dará el premio, pero no a quién, y así, esperar hasta el famoso rosco para saber cuál de los dos lo completaba.

Y es que tanto Pablo como Javier han ofrecido un duelo sobresaliente durante los últimos meses. Ha habido días en los que Pablo ganaba el día y Javier tenía que pelear por la silla en la prueba inicial, otras veces era al revés, e incluso, entregas en las que han quedado en tablas.