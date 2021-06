‘Pasapalabra’ logra ser lo más visto y marca su segunda mejor cuota histórica en audiencias

Noticias relacionadas Y ‘Pasapalabra’ se sacudió sus complejos al recibir a Laura Matamoros como invitada

Hace unos días, Antena 3 comenzó a emitir una promo en la que se da a entender que esta vez Pablo Díaz sí que se llevará el bote de Pasapalabra. Y parece que el anuncio está teniendo efecto, pues el concurso de Roberto Leal se ha convertido en lo más visto de la jornada de este martes.

Según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación, Pasapalabra logró un 27,5% de cuota con 2.785.000 espectadores, en una entrega en la que Pablo Díaz y Javier Dávila finalmente terminaron empatados. Este dato supone la segunda mejor cuota histórica del concurso.

LO + VISTO DEL DÍA es @PasapalabraA3 de @antena3com con 2.785.000 espectadores de media y el 27.5% de share.



Un total de 4.773.000 personas vieron en algún momento el concurso presentado por @RobertoLealG con una fidelidad del 58.3%.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/YLTmAWmbsM — Barlovento Comunicación (@blvcom) June 23, 2021

En el prime time, el fútbol dominó su franja. El encuentro que enfrento en Telecinco a la República Checa e Inglaterra firmó 2,4 millones de espectadores con un 17% de cuota de pantalla, sacando 4 décimas a la competencia.

El partido entre R.CHECA-INGLATERRA 🇨🇿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 de la #EURO2020 en @telecincoes alcanza el 17% de share y 2.435.000 espectadores de media.



Un total de 7.655.000 personas vieron en algún momento el encuentro. La aportación a la cadena fue del 22.4%.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/Nna8DUw1Je — Barlovento Comunicación (@blvcom) June 23, 2021

A continuación, el nuevo episodio de Love is in the air se quedó en esta ocasión con 824.000 espectadores y una media del 6,7% de cuota de pantalla.

En La 1 MasterChef anota récord de temporada en miles. El concurso de cocineros, que despidió al mallorquín Toni, logra un 15,8% con 1.702.000 espectadores de media. En cuota es el segundo mejor dato de la temporada tras la gala 6, que hizo una décima más.

Ayer @MasterChef_es en @La1_tve fue visto en algún momento por 4.335.000 personas.



El programa de @ShineIberia alcanza el 15.8% de cuota de pantalla y 1.702.000 espectadores de media.



La aportación a la cadena fue del 29.7%.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/KBTYAEYXNN — Barlovento Comunicación (@blvcom) June 23, 2021

En Antena 3 Ana Torroja visitó El Hormiguero ante el 14,8% de cuota y 2.329.000 espectadores. Después, Mujer logra el 15,4% de cuota con 1.885.000 espectadores. La serie fue líder de su franja, sacando una ventaja de 60.000 espectadores y 0,5 al siguiente programa más visto, MasterChef.

Supervivientes: Conexión Honduras se trasladó a Cuatro por el fútbol, y allí congregó al 16,5% de share con 1.674.000 espectadores. En la gala, Anabel Pantoja visitó a su novio Omar Sánchez, y la audiencia decidió que Palito Dominguín fuese la siguiente expulsada.

En La 2, Rutas Bizarras se quedó cerca del 2% ante algo más de 300.000 espectadores de media. En laSexta, la comedia Dicen por ahí logró una media de 730.000 espectadores con el 5,7%.

El informativo más visto fue Antena 3 Noticias 2. Logró el 20,5% de share y 2.607.000 espectadores de media.