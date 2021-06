Anabel Pantoja acepta volver a ser concursante de ‘Supervivientes’ en la próxima edición

Este martes, Cuatro emitió Supervivientes: Tierra de nadie. La gala tenía como uno de sus puntos fuertes el reencuentro entre Omar Sánchez y su novia Anabel Pantoja, que había viajado a Honduras para darle ánimos antes de saber si sería eliminado.

Al llegar a Cayo Paloma a Anabel se le vinieron muchos recuerdos encima. Y es que ella fue una de las participantes de Supervivientes 2014, aunque su concurso dejó mucho de qué desear. Tras pocas semanas de concurso, la joven andaluza pidió a la audiencia que la eliminase, y sus compañeros la nominaron para cumplir su deseo de salir sin abandonar.

“Tenía una cuenta pendiente, aunque todo lo que viví aquí fue muy intenso” apuntaba Anabel. Recordando a otros miembros de su familia que también han ido a Supervivientes, comentó: “Isa (Pantoja) y mi tía (Isabel Pantoja) dejaron el listón por las nubes” reconocía, sin hacer mención a su primo Kiko Rivera, que también fue al concurso.

“¿Te gustaría participar en la próxima edición?” le preguntó Carlos Sobera, indicando que era una pregunta en serio. “Bueno, ahora, con el estómago lleno... te digo que sí” le respondía Anabel, que se suma ya a las quinielas de Supervivientes 2022 junto a Kiko Matamoros, que también ha manifestado su interés.

Finalmente, la audiencia decidió dejar a Omar Sánchez en Honduras, y Palito Dominguín fue la nueva expulsada del programa. Algo que fue toda una gran sorpresa, pues muchos ya la veían en la final junto a Marta de Lola, con la que ha estado conviviendo a solas durante nueve semanas.

Rocío Flores no visitará a Olga Moreno

Tras la visita de Anabel Pantoja a Omar, la única concursante que no ha tenido un encuentro con un amigo o familiar es Olga Moreno. En la gala de este martes Carlos Sobera reveló que ese honor caería en Rosa, la hermana de la concursante, y no en Rocío Flores tal y como estaba previsto inicialmente.

Según Rocío, la visita de Rosa se había consensuado en familia, ya que creen que Rosa le dará la “energía y vibra positiva” que necesita, y que será una sorpresa pues “no se lo espera”. Marta López quiso saber por qué no iría ella, pues Olga ya había dicho que hacía ilusión su visita. “Yo no me encuentro en un buen momento, no estoy al 100%” reconoció la joven.