¿Qué pasa en el capítulo (böllüm) 43 de 'Sen Cal Kapimi': resumen, fotos, trailers

Sen Cal Kapimi (Love is in the air) se acerca a su final en Turquía, fijado para el próximo miércoles 18 de agosto con la emisión de su capítulo 50. Pero, hasta entonces, las fans de la serie protagonizada por Kerem Bursin y Hande Erçel pueden seguir disfrutando de nuevos capítulos cada semana.

Así, este miércoles 30 de junio, FOX Turquía emitirá el capítulo 43 a partir de las 20:00 horas (19:00 horas en España), el cual también se podrá ver en directo a través del canal de YouTube de la cadena.

Como ya contamos, la ficción sigue mostrando una mejoría en sus audiencias con respecto a la primera temporada. La serie emitió el tercer episodio de su segunda temporada el pasado miércoles y obtuvo 3,54 puntos de rating total, una cifra muy similar a la de la semana anterior, cuando firmó 3,45 puntos.

Sin embargo, la ficción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue acusando una ligera pero constante caída en el índice ABC1, el más interesante para los anunciantes. Tras anotar 3,94 puntos en el estreno de la tercera temporada, el segundo episodio bajó a 3,69 y el tercero ha caído otra décima hasta los 3,59 puntos.

En Turquía, las audiencias tienen tres categorías: total, AB y ABC1. En la primera de ellas se contabilizan todos los públicos, mientras que en la segunda se cuentan personas mayores de 5 años y relativamente más preparadas, y en el tercero las personas de más de 20 años y relativamente más preparadas.

Sinopsis del capítulo 43 de 'Sen Cal Kapimi'

Serkan se entera de que Kiraz es su propia hija, pero cree que no está preparado para ser un padre para ella. Esta proclamación de Serkan provoca que Eda experimente una gran decepción e ira. Mientras tanto, Kiraz desaparece en su cumpleaños. Aunque todo el mundo se moviliza para encontrar a la pequeña, no hay rastro de ella. Eda tiene miedo de que le haya pasado algo. ¿Dónde está realmente Kiraz?

Fotos del capítulo 43 de 'Sen Cal Kapimi'