¿Cuántos capítulos quedan para el final de 'Love is in the air' en Telecinco y en Mitele PLUS?

Las fans de 'Love is in the air' se unen a nivel mundial en Twitter para demostrar su fortaleza

A pesar de sus flojos datos de audiencia, Telecinco ha continuado con la emisión de Love is in the air en la noche de los martes ya que su bajo coste es el complemento perfecto para la emisión transversal de Tierra de Nadie.

Así, cada semana, la cadena de Mediaset España está emitiendo unos tres episodios del montaje internacional de la serie (45 minutos), lo que equivaldría apróximadamente a un episodio original o bölüm. Mientras, en Mitele PLUS, la plataforma de pago del grupo, se suben episodios los lunes, miércoles y viernes.

Como ya explicamos, hasta entonces, Mitele subía episodios de la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin todos los días. Sin embargo, cambió la frecuencia en la emisión porque "nos estamos acercando a la emisión original en Turquía".

Pero, ¿hasta qué punto se ha acercado Mediaset a dicha emisión? Telecinco emitió esta semana hasta la mitad del capítulo 104, lo cuál se correspondería con el final del capítulo o bölüm 33, que se emitió en Turquía el pasado 20 de febrero. Mientras, en Mitele PLUS está subido hasta el capítulo 107, que se corresponde con el final del capítulo o bölüm 34.

Por tanto, teniendo en cuenta que la primera temporada de Sen Cal Kapimi (Love is in the air) contó con 39 capítulos, a Mediaset sólo le quedarían por emitir 5 episodios más, lo que le llevaría a poder contar con la serie hasta finales de julio. Durante estos episodios, la serie cayó a su mínimo histórico en Turquía.

De esta forma, teniendo en cuenta que la segunda temporada de la serie ha comenzado el pasado 9 de junio en Turquía, Mediaset también tendría margen para poder seguir emitiendo la segunda temporada cuando finalice la primera. Otra cosa es que prefiera guardarse esos nuevos capítulos para la próxima temporada.

¿Qué audiencias ha tenido 'Sen Cal Kapimi ('Love is in the air' en Turquía?

La segunda temporada

Como ya contamos, después de muchos rumores de cancelación debido a su preocupante caída de audiencia en Turquía, FOX anunció en abril que decidía paralizar la emisión de la serie y renovarla por 13 capítulos más que podrían verse a partir de junio.

"Llegaremos al final de temporada en el capítulo 39 por motivos de salud. Sen Cal Kapimi continuará en junio con nuevos episodios donde lo dejó. ¡Quedaos en el camino!", comunicó la productora en redes sociales.

La razón se encontraba en que el equipo de la serie llevaba trabajando sin descanso desde mayo de 2020 -la preproducción comenzó incluso antes en abril de 2020-, y en medio de la pandemia.

En la nueva temporada, según se aprecia en el adelanto que ha publicado FOX, habrá un gran salto temporal, por lo que se sugiere que la historia entre los protagonistas se retomará muchos años después y no donde finalizó.

"¿Qué hace ella aquí después de todos estos años? (...) ¿Por qué mi corazón late de nuevo?", se pregunta Serkan en el tráiler, mientras Eda aparece junto a él en una rueda de prensa con un galardón en la mano. Además, la voz de una niña que pregunta "mamá, ¿este hombre es mi papá?" ha despertado todo tipo de rumores entre los fanáticos de la serie turca.